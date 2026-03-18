ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

Эксперты отмечают, что повышение уровня радиации может привести к серьезным немедленным повреждениям легких и кожи, а также увеличить риск развития рака.

ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

Главное из новости:

ВОЗ готовится к возможному ядерному инциденту

Эскалация между США, Израилем и Ираном несет ядерные риски

Ядерный инцидент может иметь последствия на десятилетия

Всемирная организация здравоохранения активизирует подготовку к худшим сценариям на фоне обострения противостояния между США, Израилем и Ираном. По данным Politico, в ВОЗ рассматривают даже риск ядерного удара или атаки на ядерные объекты в регионе.

Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи подтвердила, что организация уже работает над протоколами реагирования в случае масштабной радиационной угрозы. По ее словам, именно ядерный сценарий остается наиболее тревожным.

"Худший сценарий — это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, который постигнет регион — и весь мир, если это в конце концов произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями", — заявила Балхи.

В ВОЗ подчеркивают, что речь идет не только о возможном применении ядерного оружия, но и об ударах по ядерной инфраструктуре, которые могут вызвать масштабное радиоактивное загрязнение. Несмотря на отсутствие каких-либо признаков радиационной опасности на Ближнем Востоке в настоящее время, организация предупреждает, что даже локальное повышение уровня радиации может вызвать острые поражения легких и кожи, а также долгосрочные онкологические и психологические последствия.

Балхи подчеркнула, что сотрудники ВОЗ проходят повторные тренинги по реагированию на ядерные инциденты — от оценки рисков для общественного здоровья до рекомендаций для населения по самозащите.

По ее словам, исторический опыт человечества не оставляет сомнений в масштабах потенциальной катастрофы:

"Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь", — сказала она.

Несмотря на подготовку, в ВОЗ подчеркивают: организация "очень надеется", что ни один из ядерных сценариев не станет реальностью.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время американские удары по острову Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, практически уничтожили большую часть этой территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут нанести новые удары, отметив, что это может произойти даже "для развлечения".

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

