ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

Дарья Пшеничник
18 марта 2026, 11:05
Эксперты отмечают, что повышение уровня радиации может привести к серьезным немедленным повреждениям легких и кожи, а также увеличить риск развития рака.
ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • ВОЗ готовится к возможному ядерному инциденту
  • Эскалация между США, Израилем и Ираном несет ядерные риски
  • Ядерный инцидент может иметь последствия на десятилетия

Всемирная организация здравоохранения активизирует подготовку к худшим сценариям на фоне обострения противостояния между США, Израилем и Ираном. По данным Politico, в ВОЗ рассматривают даже риск ядерного удара или атаки на ядерные объекты в регионе.

Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи подтвердила, что организация уже работает над протоколами реагирования в случае масштабной радиационной угрозы. По ее словам, именно ядерный сценарий остается наиболее тревожным.

"Худший сценарий — это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить ущерб, который постигнет регион — и весь мир, если это в конце концов произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями", — заявила Балхи.

В ВОЗ подчеркивают, что речь идет не только о возможном применении ядерного оружия, но и об ударах по ядерной инфраструктуре, которые могут вызвать масштабное радиоактивное загрязнение. Несмотря на отсутствие каких-либо признаков радиационной опасности на Ближнем Востоке в настоящее время, организация предупреждает, что даже локальное повышение уровня радиации может вызвать острые поражения легких и кожи, а также долгосрочные онкологические и психологические последствия.

Балхи подчеркнула, что сотрудники ВОЗ проходят повторные тренинги по реагированию на ядерные инциденты — от оценки рисков для общественного здоровья до рекомендаций для населения по самозащите.

По ее словам, исторический опыт человечества не оставляет сомнений в масштабах потенциальной катастрофы:

"Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь", — сказала она.

Несмотря на подготовку, в ВОЗ подчеркивают: организация "очень надеется", что ни один из ядерных сценариев не станет реальностью.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время американские удары по острову Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, практически уничтожили большую часть этой территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут нанести новые удары, отметив, что это может произойти даже "для развлечения".

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

11:56Синоптик
Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

11:13Фронт
ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Последние новости

12:23

Россия саботирует обмены пленными: эксперт сказал, чего боится Кремль

12:20

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

12:06

Летом будет сгибаться от плодов: что положить под кусты клубники веснойВидео

12:03

Россия цинично обстреляла Харьков: есть погибший и раненые - что известно

11:57

Женщина купила "щенка", который ни разу не лаял: кем оказалось животное

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
11:56

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

11:44

Стоит ли строить высокие грядки - реальные недостатки метода

11:41

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

11:19

В Одессе море пожелтело и странно пахнет, экологи бьют тревогу: в чем причинаВидео

Реклама
11:13

Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

11:05

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:04

ВСУ могут выйти за админграницы ключевой области и начать зачистку — эксперт

10:40

Чем шалот отличается от обычного лука: что лучше посадить в 2026 годуВидео

10:31

Беларусь обучает мигрантов борьбе с пограничниками Евросоюза - глава СБ Латвии

10:30

Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

10:19

Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых - деталиФото

10:15

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

10:09

РФ ударила по Одесской области, вспыхнул пожар на важном объекте: что известноФото

09:55

"Лежу": у Тодоренко новая напасть со здоровьем

09:29

В Италии отменили выступление любимой балерины Путина

Реклама
09:27

Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает

09:26

Почему 19 марта нельзя носить порванную одежду и бездельничать: какой праздник

09:01

Время собирать сливки: кому из знаков зодиака ждать богатства уже в марте

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

08:34

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

08:25

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

08:24

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россия вынуждена стягивать ПВО в Москву: Копытько рассказал о страхах Путинамнение

07:01

"Очень плохое предчувствие": Зеленский высказался о мирных переговорах по УкраинеВидео

05:50

День, который изменит всё: каким знакам зодиака вот-вот улыбнется большая удача

04:41

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

04:03

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюансаВидео

03:30

Самые мистические знаки зодиака: кто обладает особой энергией

02:54

Из глубин Вселенной пришёл загадочный сигнал, учёные в панике: что происходит

02:22

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

02:05

У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

01:30

"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

01:02

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупуВидео

17 марта, вторник
23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

Реклама
23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

