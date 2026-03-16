"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

По словам американского президента, союзники должны действовать сообща для защиты Ормузского пролива.

Трамп выступил с угрозами в адрес союзников

Главное из новости:

Трамп требует участия союзников в обеспечении безопасности Ормузского пролива

США предупреждают о рисках для НАТО

По словам Трампа, Китай тоже должен присоединиться к защите Ормуза

Президент США Дональд Трамп резко обратился к партнерам Вашингтона, заявив, что нежелание союзников присоединиться к защите Ормузского пролива может иметь серьезные последствия для будущего Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Трамп подчеркнул, что именно Европа и Китай больше всего зависят от стабильной транспортировки нефти из Персидского залива, тогда как США, по его словам, менее уязвимы к возможным перебоям. Он напомнил, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, и его безопасность должна быть общим приоритетом.

"Если ответа не будет или если он будет отрицательным, я думаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО", — подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что готов отложить запланированный саммит с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы усилить давление на Пекин. По его словам, Китай получает до 90% импортируемой нефти именно через Ормузский пролив, поэтому должен принимать более активное участие в его защите.

Трамп призвал союзников направить минные тральщики и военные подразделения в район иранского побережья, чтобы противодействовать возможным угрозам. Он утверждает, что последние удары США и Израиля существенно ослабили военные возможности Ирана.

"У них нет ни флота, ни ПВО, ни ВВС, все исчезло. Единственное, что они могут сделать — создать небольшие проблемы с минами", — сказал президент США.

В то же время Трамп предупредил, что Вашингтон готов нанести новые удары по острову Харг и другим объектам иранской нефтяной инфраструктуры, если ситуация обострится.

Комментируя возможную поддержку Ирана со стороны России, которая якобы могла передавать Тегерану спутниковые данные, Трамп ответил уклончиво, отметив, что США также помогали Украине значительными финансовыми и материальными ресурсами.

Позиция НАТО относительно операции США в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Альянс не вовлечен в совместную операцию США и Израиля против Ирана, однако среди стран-членов преобладает поддержка действий, направленных на сдерживание ядерных и ракетных возможностей этого государства.

Объясняя позицию относительно возможного применения статьи 5, он добавил, что Альянс сознательно избегает конкретики относительно условий ее активации.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время американские удары по острову Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, практически уничтожили большую часть этой территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут нанести новые удары, отметив, что это может произойти даже "для развлечения".

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

