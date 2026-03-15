Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Пауза, играющая на руку Кремлю: США пересматривают графики помощи ВСУ — FT

Руслан Иваненко
15 марта 2026, 22:54
Европейские дипломаты предупреждают, что смещение внимания США создает серьезные риски для безопасности Киева.
США приостановили переговоры по Украине из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Кратко:

  • США приостановили переговоры по Украине из-за конфликта с Ираном
  • Очередной раунд встреч не состоялся, новая дата не определена
  • Поставки критически важного вооружения для ВСУ задерживаются

Мирный процесс между Украиной и Россией при посредничестве США сейчас находится в тупике. Сосредоточение Вашингтона на конфликте с Ираном привело к задержкам в переговорах и поставках критически важного вооружения для ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Очередной раунд встреч, который планировался на начало марта, не состоялся, а новая дата пока не определена. Европейские дипломаты предупреждают, что смена фокуса США опасна для Украины.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", — цитирует FT одного из дипломатов ЕС.

Влияние на обороноспособность Украины

Помимо политической поддержки, задержки американской помощи влияют на обороноспособность Украины. Поставки систем противовоздушной обороны теперь откладываются, поскольку США отдают приоритет другим регионам.

"Это, безусловно, проблема, потому что на самом деле существует конкуренция за одни и те же активы, как на Ближнем Востоке, так и в Украине", — подтвердила Кая Каллас, главный дипломат ЕС.

Россия извлекает выгоду из ситуации, зарабатывая на росте цен на нефть и ослаблении санкционного давления.

"В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия продолжает продвигаться на фронте для достижения своих целей.

Как ранее сообщал Главред, американский лидер резко выразил недовольство, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится заключать мирное соглашение.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин никогда не стремился к переговорам и прекращению войны. По его словам, Москва соглашалась на контакт лишь из-за опасений реакции США.

Напомним, что специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Иран новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
21:34Украина
20:17Война
19:08Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

22:54

22:52

22:29

21:55

21:48

21:34

20:29

20:17

19:25

19:10

19:08

18:31

18:21

18:10

17:48

17:30

17:17

16:41

16:23

15:49

15:27

15:19

15:14

15:06

14:56

14:35

14:22

14:08

14:02

13:54

13:16

12:37

12:32

12:27

12:06

12:03

11:59

11:57

11:37

11:33

11:15

11:10

10:38

10:31

10:12

10:05

09:28

09:16

09:15

08:50

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять