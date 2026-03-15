Пауза, играющая на руку Кремлю: США пересматривают графики помощи ВСУ — FT

Европейские дипломаты предупреждают, что смещение внимания США создает серьезные риски для безопасности Киева.

США приостановили переговоры по Украине из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Мирный процесс между Украиной и Россией при посредничестве США сейчас находится в тупике. Сосредоточение Вашингтона на конфликте с Ираном привело к задержкам в переговорах и поставках критически важного вооружения для ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Очередной раунд встреч, который планировался на начало марта, не состоялся, а новая дата пока не определена. Европейские дипломаты предупреждают, что смена фокуса США опасна для Украины.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", — цитирует FT одного из дипломатов ЕС.

Влияние на обороноспособность Украины

Помимо политической поддержки, задержки американской помощи влияют на обороноспособность Украины. Поставки систем противовоздушной обороны теперь откладываются, поскольку США отдают приоритет другим регионам.

"Это, безусловно, проблема, потому что на самом деле существует конкуренция за одни и те же активы, как на Ближнем Востоке, так и в Украине", — подтвердила Кая Каллас, главный дипломат ЕС.

Россия извлекает выгоду из ситуации, зарабатывая на росте цен на нефть и ослаблении санкционного давления.

"В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия продолжает продвигаться на фронте для достижения своих целей.

Как ранее сообщал Главред, американский лидер резко выразил недовольство, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится заключать мирное соглашение.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин никогда не стремился к переговорам и прекращению войны. По его словам, Москва соглашалась на контакт лишь из-за опасений реакции США.

Напомним, что специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

