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РФ теряет главное преимущество в войне: в CNN раскрыли ключевые детали

Алексей Тесля
14 июня 2026, 16:19
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На фоне нехватки личного состава Москва расширяет источники комплектования армии.
РФ теряет главное преимущество в войне: в CNN раскрыли ключевые детали
Раскрыты особенности военных действий / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр﻿, 92 ОШБр

Главное:

  • Эффективность программ по набору контрактников РФ постепенно снижается
  • Из-за нехватки бойцов Москва расширяет источники комплектования армии

Несмотря на крупные финансовые стимулы и различные льготы, российским властям становится всё сложнее привлекать новых людей для участия в войне против Украины.

По данным аналитиков, эффективность программ по набору контрактников постепенно снижается, сообщает CNN.

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Для привлечения добровольцев используются значительные выплаты, рекламные кампании, социальные гарантии и другие меры поддержки. Однако эксперты отмечают, что темпы набора уже не соответствуют прежним показателям. По оценке старшего научного сотрудника Международный институт стратегических исследований Найджела Гулд-Дэвиса, Россия может столкнуться с ситуацией, когда потери на фронте будут превышать количество новых рекрутов.

На фоне нехватки личного состава Москва расширяет источники комплектования армии. В разные периоды к службе привлекались заключённые, иностранные граждане и другие категории населения. Аналитики также не исключают возможность новых мобилизационных мер в случае дальнейшего ухудшения ситуации с набором.

Эксперты обращают внимание, что последствия войны отражаются не только на армии, но и на экономике страны. Из-за дефицита рабочей силы многие отрасли испытывают кадровые проблемы, а предприятия сталкиваются с нехваткой сотрудников. Одновременно продолжается рост цен и усиливается давление на рынок труда.

В ОП оценили перспективы завершения войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что уже осенью ситуация на фронте может измениться, а активность боевых действий — заметно снизиться. По его мнению, такой сценарий возможен в случае, если российским войскам не удастся достичь поставленных целей в рамках нынешней наступательной кампании.

Подоляк также отметил, что российское руководство связывает большие ожидания с летним этапом боевых действий, рассчитывая улучшить свои позиции и добиться новых территориальных успехов. По его оценке, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от результатов этой кампании.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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