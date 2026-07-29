Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

Новые мотивационные контракты в ВСУ дают военнослужащим возможность получить отсрочку после службы, а ее продолжительность может существенно увеличиваться.

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Новые контракты и отсрочки в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/lvivobltck, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

О чем идет речь в материале:

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Как подписать новые контракты и оформить отсрочку

Что изменится для мобилизованных с 1 августа

В Украине Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, Минобороны ввело новые мотивационные контракты для военных с гарантированной отсрочкой после завершения службы, а также обновило подходы к автоматическому продлению части отсрочек. В то же время ожидается реформирование работы ТЦК и СП, что должно сделать процессы более эффективными, а взаимодействие с военнообязанными - более прозрачным.

Главред выяснил, что изменится для военнообязанных, какие контракты предлагаются, кто имеет право на отсрочку и как ее оформить в 2026 году.

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На какой срок продлили военное положение и мобилизацию

14 июля Верховная Рада Украины поддержала очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов, а за продление мобилизации - 311 парламентариев.

Это стало уже двадцатым продлением действия военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны. Срок действия продлили ещё на 90 дней - до 31 октября 2026 года. 24 июля соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Новые контракты в Силах обороны

В Минобороны Украины ввели новые мотивационные контракты для военнослужащих. Они предусматривают четкие сроки службы, определенные выплаты и гарантированную отсрочку после завершения контракта.

По окончании нового пехотно-штурмового, боевого или базового контракта военнослужащий получает право на увольнение и отсрочку от повторного призыва. Базовый срок отсрочки составляет не менее 6 месяцев. В то же время его продолжительность может быть увеличена в зависимости от предыдущего опыта службы, участия в боевых действиях и вида контракта.

Пехотно-штурмовой контракт

Пехотно-штурмовой контракт рассчитан на военнослужащих, выполняющих наиболее рискованные задачи - в частности, пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков и механиков-водителей.

Основные условия:

срок контракта - 14 месяцев ;

; отсрочка после завершения - от 6 месяцев ;

; средняя выплата - около 300 тыс. грн в месяц ;

; максимальная выплата - до 460 тыс. грн в месяц.

Пехотно-штурмовой контракт / Фото: скриншот

Дополнительная отсрочка после завершения такого контракта может увеличиваться ещё на три месяца за каждый месяц выполнения боевых задач

Боевой контракт

Боевой контракт предусмотрен для военных, выполняющих задачи с повышенным уровнем риска. Его могут заключить операторы беспилотников, специалисты РЭБ, артиллеристы, операторы наземных роботизированных комплексов.

Основные условия:

срок контракта - 24 месяца ;

; отсрочка после завершения - от 6 месяцев ;

; выплаты - от 30 тыс. до 120 тыс. грн в месяц.

Боевой контракт / Фото: скриншот

К базовой шестимесячной отсрочке добавляется еще один месяц за каждые 30 дней выполнения боевых задач.

Базовый контракт

Базовый контракт предназначен для военнослужащих, выполняющих задачи в тылу или на небоевых должностях. Его могут заключать делопроизводители, бухгалтеры, повара, мастера и другие специалисты.

Основные условия:

срок контракта - 24 месяца ;

; гарантированная отсрочка после завершения - 6 месяцев ;

; выплаты - от 30 тыс. до 70 тыс. грн в месяц.

Базовый контракт / Фото: скриншот

При выполнении боевых задач отсрочка рассчитывается так же, как и в боевом контракте.

Какие дополнительные выплаты предусмотрены военнослужащим

Помимо основного денежного довольствия, военные могут получать боевые надбавки. Среди них:

за выполнение задач на первой линии - 10 тыс. грн в день;

за восстановление позиций - 20 тыс. грн в день;

за участие в штурмовых действиях - 40 тыс. грн в день.

Для задач за пределами первой линии предусмотрены другие выплаты:

управление и обеспечение - 30 тыс. грн в месяц;

работа на командных пунктах - 50 тыс. грн в месяц;

участие в боях - 100 тыс. грн в месяц.

Также предусмотрены бонусы:

за взятие военнопленного - 100 тыс. грн;

за уничтожение противника в стрелковом бою - 15 тыс. грн.

Отдельно военные могут получать выплату за подписание первого контракта - от 27 до 33 тыс. грн. А также можно получить ежегодное пособие на оздоровление - от 20 тыс. грн.

Как подать заявку на новый контракт через "Резерв+"

Подать заявку на подписание нового контракта через приложение "Резерв+" можно в несколько шагов. Для этого нужно:

Открыть в приложении раздел "Вакансии". Выбрать вакансию среди доступных предложений по новым контрактам. В форме отклика указать, что вы желаете заключить именно новый контракт. Отправить заявку.

После этого заявку получит рекрутер, который свяжется с кандидатом. Следующим этапом является собеседование. Если решение будет положительным, контракт заключается офлайн.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Какие преимущества подачи заявки через "Резерв+"

Приложение позволяет просматривать вакансии по новым контрактам, выбирать направление службы в соответствии со своими навыками и опытом и сразу сообщать рекрутеру о желании заключить новый контракт. Пройти путь от поиска вакансии до собеседования можно без дополнительного поиска информации.

Пользователи "Резерв+" уже подали более 2 тысяч заявок с отметкой о желании заключить новый контракт. Новые контракты также доступны для действующих военнослужащих через приложение "Армия+". Подать рапорт можно в разделе "Сервисы", "Контракты".

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает несколько десятков оснований для отсрочки. По семейным обстоятельствам право на отсрочку имеют:

родители троих и более детей до 18 лет, не имеющие задолженности по уплате алиментов;

лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны, усыновители и попечители;

лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I–II группы;

те, у кого супруг или супруга проходит военную службу и есть общий несовершеннолетний ребенок;

родственники погибших или пропавших без вести защитников Украины.

Отдельную группу оснований составляет состояние здоровья самого военнообязанного. Как отметили в Силах обороны, отсрочку могут получить люди с инвалидностью I–III групп, а также военнообязанные, которых ВЛК признала временно негодными. Временная негодность может быть установлена сроком до 12 месяцев с повторным прохождением медицинского осмотра.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Кроме того, отсрочка предусмотрена для студентов дневной формы обучения, докторантов, а также педагогических и научных работников, работающих не менее чем на 0,75 ставки.

Отдельная категория - бронирование рабочего места. Его инициирует не сам работник, а работодатель предприятия, отнесенного к критически важным для обороны, энергетики, связи или медицины. Это бронирование имеет четкий срок действия и ограничено квотами.

Какие документы необходимы для отсрочки

Точный перечень документов зависит от конкретного основания для получения отсрочки. Полный список приведен в приложении 5 к постановлению Кабинета министров № 560.

Чаще всего заявителю необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей;

документы о браке;

решение суда (при необходимости);

документы, подтверждающие инвалидность;

постановление ВЛК;

медицинское заключение о необходимости постоянного ухода;

документы об опеке или усыновлении;

справку с места работы;

справку или информацию из ЕДЕБО;

документы, подтверждающие прохождение службы вторым из супругов.

Перед подачей документов следует проверить, содержат ли они все необходимые реквизиты и соответствуют ли требованиям для подтверждения конкретного основания для отсрочки.

Почему военнообязанным отказывают в отсрочке по причине инвалидности родителей

Одним из самых запутанных оснований остается отсрочка из-за инвалидности отца или матери военнообязанного либо его супруги или супруга. Здесь закон учитывает не только сам факт инвалидности родственника, но и наличие других лиц, которые по закону обязаны его содержать, - именно из-за этой формулировки возникает наибольшее количество отказов на комиссиях при ТЦК. Адвокат Андрей Ададуров из "Лифлянчик и партнеры" обращает внимание на то, что люди часто неправильно толкуют эту норму.

"Люди считают, что достаточно иметь отца или мать с инвалидностью I или II группы. Однако отсрочка возможна при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и по закону обязаны их содержать", - пояснил адвокат в комментарии Dnipro.media.

По словам юриста, комиссии нередко отказывают из-за формального наличия у заявителя брата или сестры, даже если те проживают за границей и фактически не могут ухаживать за родителями.

"Например, у человека есть родная сестра, проживающая за границей. Комиссия отказывает только из-за ее наличия. При определенных обстоятельствах такой отказ является незаконным, и отстаивать свое право приходится в административном суде", - отметил Андрей Ададуров.

Как оформить отсрочку через "Резерв+" или ЦНАП

Процедура оформления зависит от того, оцифровано ли конкретное основание. Если да, заявитель обновляет военно-учетные данные в приложении "Резерв+", выбирает нужное основание в разделе запроса на отсрочку и загружает документы. После проверки система формирует электронную справку с QR-кодом.

Если же основание ещё не оцифровано или у человека нет смартфона, следует обратиться в Центр предоставления административных услуг лично, с паспортом, кодом налогоплательщика и оригиналами документов.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

С 1 ноября 2025 года ТЦК больше не принимают заявления об отсрочке напрямую - весь пакет документов проходит через "Резерв+" или ЦНАП, а само решение принимает комиссия при ТЦК и СП. Адвокат Андрей Ададуров предупреждает, что причиной отказа чаще всего становится не отсутствие права, а неполный или неправильно оформленный документ, например справка с места работы без указания ставки для педагогов.

"Работник может подать справку с места работы, но в ней не указано, что он работает не менее чем на 0,75 ставки. Комиссия не видит подтверждения одного из обязательных условий и отказывает в отсрочке", - пояснил адвокат.

Что делать, если основание для отсрочки не подтянулось в "Резерв+"

Система "Резерв+" иногда не находит нужных данных в государственных реестрах. Чаще всего не подтягиваются сведения о детях, браке, инвалидности, обучении, решении ВЛК или месте работы заявителя. Минобороны в таком случае советует сначала повторить запрос через 48 часов, а если результат не изменился - обратиться в ЦНАП и исправить информацию в профильном реестре, например ДРАЦС или ЕДЕБО.

Адвокат Андрей Ададуров подчеркивает, что ждать, пока данные появятся сами, нет смысла.

"Если право на отсрочку есть, но в "Резерв+" основание не подтянулось, нужно обратиться в ЦНАП и подать полный пакет документов", - советует юрист.

Можно ли обжаловать отказ в предоставлении отсрочки

Отдельная проблема возникает тогда, когда человек, имеющий право на отсрочку, все равно получает повестку, причем не обязательно для призыва, поскольку вызов в ТЦК может касаться и уточнения учетных данных или прохождения ВЛК. Адвокат Андрей Ададуров советует в таком случае прежде всего проверить основание вызова, указанное в самом документе.

"Основание для явки в ТЦК и СП обязательно должно быть указано в повестке. Ее могут оформить только с целью, прямо предусмотренной законодательством", - пояснил он.

Если же комиссия все-таки отказала в отсрочке, обжаловать это решение можно в окружном административном суде, приложив заявление, пакет поданных документов и само решение об отказе. При этом уже предоставленная отсрочка может прекратиться и без отказа - например, если ребенку исполнилось 18 лет, человек завершил обучение, отменили бронирование или, по словам адвоката, изменились обстоятельства в отношении родственника, за которым осуществлялся уход.

"Например, если умер человек, за которым осуществлялся постоянный уход, после появления записи о смерти в реестре основание для отсрочки прекращается", - привел пример Андрей Ададуров.

Сколько отсрочек в Украине продлеваются автоматически

На фоне сложностей с обжалованием и повторным оформлением государство в то же время сообщает о масштабном упрощении для большинства заявителей. В настоящее время более 90% уже оформленных отсрочек продлеваются автоматически, без какого-либо обращения военнообязанного в государственные органы, если документы были поданы правильно, а данные в реестрах остаются актуальными.

Автоматическое продление сейчас охватывает 22 категории граждан, тогда как через приложение "Резерв+" в настоящее время можно оформить совершенно новую отсрочку для 11 категорий военнообязанных. Если же в реестрах отсутствуют необходимые данные или в них есть ошибки, придется обращаться в ЦНАП для их обновления.

Что изменится в порядке мобилизации и отсрочек с 1 августа 2026 года

Самое заметное изменение, которого давно ждали военнообязанные, касается самого процесса переоформления. Ранее подача нового заявления фактически оставляла человека без действующей отсрочки на время рассмотрения документов. Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии для "Фактов ICTV" пояснила, что отныне этот пробел устранен.

"Благодаря этому всё больше военнообязанных смогут оформлять отсрочку дистанционно, без личного обращения в государственные учреждения. Как следствие, это будет способствовать снижению нагрузки на ЦНАПы и комиссии, рассматривающие такие документы", - рассказала Елена Воронкова.

Что предполагает реформа военной службы / Инфографика: Главред

По её словам, подача документов на переоформление теперь не приостанавливает действие предыдущей отсрочки, а в случае отказа срок уже имеющейся отсрочки не изменяется, и лицо не может быть мобилизовано до её окончания.

Кроме того, с августа для работодателей введена обязанность проверять выписку из военно-учетного документа работника, сформированную не позднее чем за 72 часа до трудоустройства. Для лиц, заключивших контракт и служивших в возрасте от 18 до 24 лет во время военного положения, появилось новое основание для отсрочки сроком на 12 месяцев.

"Вместе с тем все эти нововведения являются лишь точечным устранением пробелов в законодательстве и отнюдь не свидетельствуют о проведении масштабной реформы действующего порядка мобилизации и оформления отсрочек", - резюмировала Елена Воронкова.

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О персоне: Елена Воронкова Елена Воронкова - адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения. Участвует в подготовке правовых позиций, анализе изменений в законодательстве и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

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