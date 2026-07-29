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Как отмыть застарелый жир с вытяжки за 15 минут без химии - лайфхак

Анна Косик
29 июля 2026, 13:03
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Простой домашний способ помогает быстро избавиться от жирного налета на вытяжке.
Как отмыть застарелый жир с вытяжки за 15 минут без химии — лайфхак
Простой способ очистить вытяжку от жира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как легко оттереть жир с вытяжки без бытовой химии
  • Как правильно замочить решетку вытяжки для лучшего результата

Кухонная вытяжка быстро накапливает жир, который со временем становится все сложнее отмыть. Но эту проблему можно легко решить без покупки дорогих моющих средств.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась простым домашним способом, который помогает очистить вытяжку, фасады рядом с ней и решетку с помощью средств, которые обычно есть дома.

видео дня

Как оттереть жир с вытяжки без химии

По словам блогерши, для очистки поверхности вытяжки и кухонных фасадов понадобятся только масло и соль. Их нужно нанести на тряпку и хорошо протереть вытяжку.

После удаления жирового налета достаточно ещё раз протереть поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы убрать остатки смеси.

"Это единственный для меня способ, который идеально оттирает даже застарелый жир, после чего я просто прохожусь влажной тряпкой", - утверждает Сизова.

Как очистить решетку вытяжки

Особое внимание блогерша советует уделить решетке вытяжки. Перед очисткой её нужно замочить в специальном растворе.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов
Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

"Саму решетку вытяжки я замачиваю на 15 минут в растворе соли, соды, кипятка и средства для мытья посуды", - отмечает блогерша.

После такого замачивания жир удаляется значительно легче, а сама решетка становится чище без длительного оттирания.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На её Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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