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Помидоры, клубника и не только: какие растения боятся полива из шланга

Анна Ярославская
29 июля 2026, 09:20
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Сильная струя воды повреждает нежные листья и корни. Альтернатива - капельный полив или лейка.
Полив растений
Какие восемь культур страдают от полива из шланга / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие растения нельзя поливать из шланга
  • Чем опасен сильный напор воды для рассады
  • Как правильно поливать помидоры и клубнику

Полив из шланга кажется самым простым и быстрым способом напоить растения, особенно в жаркую погоду. Однако далеко не все культуры хорошо переносят такой уход. Для некоторых растений сильная струя воды и намокание листьев могут обернуться болезнями, повреждением корней и даже потерей урожая.

Какие растения не стоит поливать из шланга, рассказало издание Martha Stewart со ссылкой на экспертов.

видео дня

1. Салат-латук и другая листовая зелень.

У этих овощей очень нежные листья, и струя воды из шланга для них слишком жёсткая. Садововод Линдси Частейн рекомендует использовать капельное орошение или режим распыления на садовом шланге. Это предотвратит попадание грязи обратно на листья.

2. Помидоры.

Помидоры очень нежные растения, и садовый шланг может потрескать их плоды. Кроме того, он может разбрызгивать почвенные патогены, которые могут привести к фитофторозу. Поэтому лучше всего использовать капельное орошение или шланг для капельного полива.

Если вам все же необходимо использовать шланг, используйте режим распыления на уровне почвы и держите листья и плоды сухими.

3. Клубника.

Эксперты говорят: никогда не поливайте клубнику из шланга. Попадание земли на ягоды может привести к появлению плесени или болезней.

Лучше использовать капельное орошение или поливочную насадку, чтобы поливать ягоды у основания куста. Это поможет сохранить ягоды сухими.

4. Травы.

Большинство трав нежные и легко повреждаются от полива из садового шланга. Кроме того, попадание воды на листья может привести к появлению грибка.

Травы рекомендуется поливать непосредственно у основания. Если травы растут в горшках, лучше использовать метод полива снизу вверх.

5. Рассада.

Саженцы любых видов не следует поливать из шланга. Вода повредит стебли и может даже вырвать хрупкие корни.

Для полива рассады лучше использовать лейку с насадкой для шланга или распылитель для орошения с функцией распыления.

6. Анютины глазки.

По словам Частейн, анютины глазки - очень нежные цветы, и напор из садового шланга может быть для них слишком сильным. Вода будет смывать почву или повреждать лепестки.

Для полива желательно использовать лейку с носиком или капельную систему орошения.

7. Бегонии.

У бегоний также очень хрупкие лепестки, и их не следует поливать из шланга. Вместо этого Частейн рекомендует использовать лейку или распылитель.

8. Розы.

Розы можно поливать из шланга, но для этого нужен шланг с насадкой для распыления воды - или можно использовать опрыскиватель. Обычная струя воды из шланга может быть слишком сильной для роз, которые склонны опадать, если напор воды слишком велик.

Как писал Главред, один из вариантов полива сада - ручной. Он подходит для небольших садов. Многие садоводы, особенно те, у кого большие сады и приподнятые грядки, предпочитают использовать капельные шланги для полива. Какой способ лучше, читайте в материале: Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта.

Смотрите видео - Советы по поливу растений:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

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