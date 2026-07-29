Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление о переговорах относительно полуострова

Позиция, что Крым украинский однозначная, но есть нюанс.

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Вопрос Крыма по-прежнему остается важным для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

В ходе переговоров вопрос о возвращении Крыма пока не обсуждается

Для Украины вопрос Крыма является принципиальным

Украинцы стремятся вернуть Крым, но при этом важно не потерять людей

Вопрос Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма остается принципиальным для Украины. В то же время на вопрос о возвращении Крыма на стол переговоров он не дал однозначного ответа.

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"Это не совсем так. Или пока не так. Посмотрим. Я не знаю", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что для украинцев важны земли, территории, дома и история, но высшей ценностью является жизнь людей.

Скриншот с Telegram-канала "Главред"

Смотрите видео с комментарием Зеленского о Крыме:

Сколько времени нужно Украине, чтобы вытеснить армию РФ из Крыма - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, российские войска реально вытеснить из Крыма за полтора-два года. Сделать это в десять раз легче, чем освободить Донбасс, пока существует Россия.

А всё потому, что Крым - это оперативный котёл, зажатый между Чёрным и Азовским морями. Вход-выход один - с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь легко перерезать, даже с помощью дальнобойных средств поражения.

Возвращение Крыма - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам общественного деятеля Сергея Стерненко, Крым с большой вероятностью может оказаться в условиях фактической изоляции, поэтому россиянам стоит бежать с полуострова как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что публичное признание потери Крыма стало бы для Кремля репутационной катастрофой, поэтому масштабная эвакуация представляется маловероятной.

Накануне стало известно, что Крым остается ключевой точкой войны между Украиной и Россией. Без возвращения полуострова невозможно достичь ни победы Украины, ни прочного мира в регионе.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США.

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