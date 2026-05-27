Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

Мария Николишин
27 мая 2026, 17:12
Самый сложный этап — возвращение украинских войск на полуостров.
Сценарий освобождения Крыма / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления Годжеса:

  • Освобождение Крыма должно начаться с его изоляции
  • Украина способна наносить удары по всей территории полуострова
  • Крымский мост имеет военное и психологическое значение

Крым остается ключевой точкой войны между Украиной и страной-агрессором Россией. Без возвращения полуострова невозможно достичь ни победы Украины, ни прочного мира в регионе. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес в комментарии Укринформ.

По его словам, пока Россия контролирует Крым, Украина не сможет полноценно пользоваться Азовским морем, восстановить Мариуполь и Бердянск или гарантировать безопасное судоходство из Одессы и Николаева.

"Именно поэтому вопрос деоккупации полуострова является стратегическим", — подчеркнул он.

Генерал считает, что первым этапом освобождения Крыма должна стать его изоляция. Речь идет о нарушении логистики, ударах по транспортным узлам и разрушении Керченского моста.

"Для меня это звучит немного упрощенно, но первая фаза или первый шаг к освобождению Крыма — это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе — сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами. Украина теперь способна поразить каждый квадратный метр Крыма. У вас есть высокоточные средства, которые могут достать везде", — отметил Годжес.

Он добавил, что постоянное давление должно заставить Россию осознать, что удержание Крыма больше не приносит никакого военного преимущества.

В то же время, по его мнению, самым сложным этапом останется вытеснение российских сил и возвращение на полуостров украинских войск.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Что ждет на Крымский мост

Кроме того, Годжес рассказал, что несмотря на существование сухопутного коридора через оккупированные территории, Крымский мост остается важным как с военной, так и с психологической точки зрения.

"Керченский мост уже поврежден и в некоторых местах дырявый. Это уязвимое место, но он также оказывает огромное психологическое влияние. И пока этот мост стоит, даже после того как мир наконец-то как-то согласуют, он будет препятствием для Украины в возможности выходить в Азовское море. Итак, этот мост рано или поздно рухнет, я так себе это представляю", — подытожил генерал.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Россияне боятся высадки десанта в Крыму

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял, что оккупационные войска РФ проводят масштабное минирование побережья и прилегающих акваторий во временно оккупированном Крыму.

По его словам, такими действиями враг хочет предотвратить возможную высадку десанта Сил обороны Украины.

"Они (россияне, — ред.) пытаются заминировать почти все побережье, устанавливая сотни и даже тысячи мин. На пляжах сейчас будут минные поля, которые будут перекрыты различными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря. Они закрывают все, потому что очень боятся, что в Крым будет высажен десант", — отметил он.

Как ранее сообщал Главред, бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Севастопольской бухте, выведя их из строя и снизив боевой потенциал Черноморского флота.

2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. В ходе атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Также в оккупированном Крыму были уничтожены или серьезно повреждены три корабля российского флота, включая крупные десантные суда – это существенно ослабляет обороноспособность противника на полуострове.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин — пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

