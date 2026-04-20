РФ массово минирует побережье Крыма из-за страха высадки десанта ВСУ - Волошин

Оккупанты превращают побережье Крыма в сложную оборонительную линию из минных полей.

Российские войска массово минируют побережье Крыма

Оккупационные войска РФ проводят масштабное минирование побережья и прилегающих акваторий во временно оккупированном Крыму.

Такими действиями враг хочет предотвратить возможную высадку десанта Сил обороны Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

"По данным нашей разведки, с целью недопущения высадки десанта Сил обороны Украины на территорию временно оккупированного Крыма российские подразделения, находящиеся там, а это оперативно-тактическая группа "Крым", проводят мероприятия по установке минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма с применением противотанковых и противопехотных мин", — отметил Волошин.

По его словам, оккупанты пытаются максимально укрепить береговую линию, для этого они создают плотные минные поля и инженерные заграждения не только на суше, но и в прибрежных водах.

"Они пытаются заминировать почти все побережье, устанавливая сотни и даже тысячи мин. Из пляжей сейчас станут минные поля, которые будут перекрыты различными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря. Они закрывают все, потому что очень боятся, что на Крым будет высажен десант", — рассказал спикер.

Удары ВСУ по Крыму — последние новости на эту тему

В ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешные удары по двум крупным российским десантным кораблям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Кроме того, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Детали и последствия этой атаки озвучил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Также ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного полуострова.

О личности: Владислав Волошин Владислав Волошин — пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

