Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

Киев предложил Берлину особый механизм сотрудничества - немецкие власти анализируют это предложение.

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Украина договаривается о поставках ракет Patriot / Коллаж: Главред, фото: В. Зеленский, Wikipedia

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Киев предложил Берлину особый механизм сотрудничества

Украина готова вернуть эквивалентное число боеприпасов после их производства

Украина ведёт переговоры с Германией о дополнительном усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить новые ракеты для систем Patriot уже в ближайшее время.

Для этого Киев предложил Берлину особый механизм сотрудничества, предусматривающий компенсацию вооружений в будущем, сообщает Bloomberg.

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Какую схему предлагает Киев

По информации источников издания, украинская сторона обратилась к Германии с просьбой передать дополнительные ракеты-перехватчики из имеющихся запасов. Взамен Украина готова вернуть эквивалентное количество боеприпасов после их производства в последующие годы.

Сейчас немецкие власти анализируют это предложение. Окончательное решение пока не принято, однако, как отмечают собеседники Bloomberg, позиция Берлина может быть озвучена накануне или во время июльского саммита НАТО.

Почему вопрос стал срочным

Необходимость укрепления украинской системы ПВО связана с продолжающимися атаками России на объекты критической инфраструктуры и военные цели. При этом возможности европейских стран по передаче вооружений ограничены из-за сокращения собственных запасов.

По данным издания, именно Германия остаётся одним из немногих европейских партнёров, способных предоставить Украине существенное количество необходимых ракет.

В то же время Киев продолжает рассчитывать на поддержку США, хотя внимание Вашингтона в последнее время частично переключилось на события на Ближнем Востоке.

/ Главред

Основная угроза — истощение ракет ПВО

Специалисты бьют тревогу: запасы ракет для украинской системы противовоздушной обороны стремительно сокращаются. По информации Financial Times, дефицит может усугубиться из-за продолжающихся российских атак и возможного их наращивания, когда количество используемых ракет и дронов растёт, а средства перехвата расходуются особенно быстро.

Ситуацию осложняют также перебои с поставками вооружений из США. Они приходят нерегулярно и в меньших объёмах, чем необходимо, что создаёт дополнительную нагрузку на украинскую ПВО и усложняет её эффективное функционирование.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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