Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

Алексей Тесля
4 июня 2026, 20:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Киев предложил Берлину особый механизм сотрудничества - немецкие власти анализируют это предложение.
Зеленский, Patriot
Украина договаривается о поставках ракет Patriot / Коллаж: Главред, фото: В. Зеленский, Wikipedia

Главное:

  • Киев предложил Берлину особый механизм сотрудничества
  • Украина готова вернуть эквивалентное число боеприпасов после их производства

Украина ведёт переговоры с Германией о дополнительном усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить новые ракеты для систем Patriot уже в ближайшее время.

Для этого Киев предложил Берлину особый механизм сотрудничества, предусматривающий компенсацию вооружений в будущем, сообщает Bloomberg.

видео дня

Какую схему предлагает Киев

По информации источников издания, украинская сторона обратилась к Германии с просьбой передать дополнительные ракеты-перехватчики из имеющихся запасов. Взамен Украина готова вернуть эквивалентное количество боеприпасов после их производства в последующие годы.

Сейчас немецкие власти анализируют это предложение. Окончательное решение пока не принято, однако, как отмечают собеседники Bloomberg, позиция Берлина может быть озвучена накануне или во время июльского саммита НАТО.

Почему вопрос стал срочным

Необходимость укрепления украинской системы ПВО связана с продолжающимися атаками России на объекты критической инфраструктуры и военные цели. При этом возможности европейских стран по передаче вооружений ограничены из-за сокращения собственных запасов.

По данным издания, именно Германия остаётся одним из немногих европейских партнёров, способных предоставить Украине существенное количество необходимых ракет.

В то же время Киев продолжает рассчитывать на поддержку США, хотя внимание Вашингтона в последнее время частично переключилось на события на Ближнем Востоке.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Основная угроза — истощение ракет ПВО

Специалисты бьют тревогу: запасы ракет для украинской системы противовоздушной обороны стремительно сокращаются. По информации Financial Times, дефицит может усугубиться из-за продолжающихся российских атак и возможного их наращивания, когда количество используемых ракет и дронов растёт, а средства перехвата расходуются особенно быстро.

Ситуацию осложняют также перебои с поставками вооружений из США. Они приходят нерегулярно и в меньших объёмах, чем необходимо, что создаёт дополнительную нагрузку на украинскую ПВО и усложняет её эффективное функционирование.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ЗРК Patriot боеприпасы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атаки

Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атаки

21:35Война
Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говорится

Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говорится

21:35Война
"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

21:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

Последние новости

21:35

Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атаки

21:35

Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говорится

21:18

Уничтожение вредителей за один день: как быстро избавиться от муравейника

21:06

Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

21:04

"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
21:03

РФ наращивает число ударов и нашла схему обхода ПВО Украины — CNN

20:49

Как приучить ребенка к горшку: врач назвала идеальный возраст, чтобы снять подгузник

20:26

Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

20:09

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

Реклама
19:56

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:43

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:27

Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

19:27

"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

19:26

Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

19:20

Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

19:10

Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террормнение

19:02

"Хуже, чем в СССР": какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уезжают

18:47

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал до 6 месяцев: неожиданный лайфхак

18:30

Секретный раствор мгновенно убирает пятна с одежды: раскрыт простой фокусВидео

18:21

Пара купила церковь и наткнулась на тайну, которую не может разгадатьВидео

Реклама
18:11

Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

18:11

Мало кто знает, что означает слово "чикрижити": ответ удивит многих

18:06

Тариф на проезд в Черкассах резко вырастет — сколько придется платить

18:02

"Сердце успокоилось": Никитин раскрыл, почему до сих пор не развелся с Горбачевой

17:51

Подарки с последствиями: какие предметы нельзя отдавать из дома

17:42

Обещали выезд из Украины за $15 тысяч: на Львовщине задержали экс-депутата с сыномФото

17:31

"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

17:28

Хозяйка выпустила собаку посреди ночи, а потом поняла свою ошибкуВидео

17:24

Строгие запреты в праздник 5 июня: почему нельзя стирать в этот день

17:21

Модная вещь из 90-х возвращается на пик популярности: тренды лета 2026Видео

17:21

Пауки и насекомые навсегда забудут дорогу к дому: что нужно сделать

16:55

Невероятно жесткий шторм атаковал страну: влупила 7-балльная буря

16:53

Ограничения для украинских мужчин: кто в ЕС поддерживает, а кто - против

16:45

Моряки и туристы замерли, когда заметили тень "Титаника" в водеВидео

16:45

Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка: "Делали операцию"

16:28

Польша закрывает небо на границе с Украиной и Беларусью - в чем причина

16:27

Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

16:12

Гривня сильно упала: новый курс валют на 5 июня

15:54

Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Козерогу - усердие, Девам - путь

15:48

"Если он хочет дожить до пенсии": у Зеленского жестко обратились к Лукашенко

Реклама
15:45

Сын президента: Мадонна назвала своего самого лучшего любовника

15:35

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

15:30

Путинистка Долина взбесила россиян наглым заявлением

15:28

Как сказать по-украински "сковородка" — правильный ответ знают не всеВидео

15:25

Что произойдет, если установить на авто шины с разным рисунком: знают единицыВидео

15:22

Капсулы или жидкое средство: в чем ошибаются миллионы людей

15:19

"За брата распинают": Лорак в панике из-за жесткой отмены в РФ

14:55

Цены внезапно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

14:38

Дроны "поймали" российский корабль в Крыму: "Мадяр" показал видео удараВидео

14:15

Соседи не знали, что за закрытой дверью годами происходило немыслимоеВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять