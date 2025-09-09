Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

Главное:
- С усилением атак РФ в Украине может возникнуть дефицит ракет для ПВО
- США ослабили поддержку Украины
- Украинские защитники использовали немало оружия во время летних обстрелов
Страна-агрессор Россия усиливает воздушные атаки на Украину в то время, как Пентагон пересмотрел программу военной помощи, что привело к замедлению поставок.
Как пишет Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников, в такой ситуации Украина рискует столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны.
Когда Украине грозит дефицит средств ПВО
Чиновники и аналитики считают, что украинские подразделения противовоздушной обороны почувствуют недостаток в том случае, если Россия продолжит эскалацию, или же сохранит высокие темпы ракетных и дроновых атак.
"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", - заявил ознакомленный с американскими поставками средств противовоздушной обороны в Украину источник.
Из-за чего возникло серьезное беспокойство
Беспокойство относительно замедления темпов поставок из США возникло из-за того, что другие ракеты для ПВО, которые закупают непосредственно у производителей в рамках отдельной программы "Инициатива содействия безопасности Украины", производятся партиями, из-за чего возникают промежутки между поставками.
В то же время поставки от стран ЕС, которые лишь недавно согласились передавать системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов, а также закупать другие в США для Украины, начали поступать частично.
Куда делись запасы Украины
Украинские официальные лица сообщили, что после того, как в начале июня главный политик Пентагона Элбридж Колби написал докладную записку для министра обороны Пита Гегсета и поставки США замедлились, украинские войска потеряли в течение лета значительное количество боеприпасов.
Россия интенсивно атаковала Украину, поэтому защитники тратили боеприпасы для защиты гражданской и военной инфраструктуры. А сейчас, с наступлением холодных осенних и зимних месяцев, Киев ожидает еще больше оборонных вызовов.
Как европейские партнеры усиливают ПВО Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как писал Главред, недавно сообщил о том, что Украина таки получит новые системы противовоздушной обороны. Средства на них выделят европейские партнеры в рамках совместного плана США и НАТО.
Военная помощь США - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями. В частности, это позволит продавать другим странам, в частности Украине, современные дроны типа MQ-9 Reaper и другие передовые модели.
Ранее сообщалось, что в августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году.
В Госдепе США объяснили, что эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонительные операции и операции по безопасности.
Другие новости:
- "Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку
- Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция
- У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред