Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

Российские массированные удары и замедление поставок из США играют ключевую роль в потенциальных проблемах украинской ПВО.

Запасы Украины быстро исчерпываются из-за постоянных воздушных ударов РФ

Главное:

С усилением атак РФ в Украине может возникнуть дефицит ракет для ПВО

США ослабили поддержку Украины

Украинские защитники использовали немало оружия во время летних обстрелов

Страна-агрессор Россия усиливает воздушные атаки на Украину в то время, как Пентагон пересмотрел программу военной помощи, что привело к замедлению поставок.

Как пишет Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников, в такой ситуации Украина рискует столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны.

Когда Украине грозит дефицит средств ПВО

Чиновники и аналитики считают, что украинские подразделения противовоздушной обороны почувствуют недостаток в том случае, если Россия продолжит эскалацию, или же сохранит высокие темпы ракетных и дроновых атак.

"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", - заявил ознакомленный с американскими поставками средств противовоздушной обороны в Украину источник.

Из-за чего возникло серьезное беспокойство

Беспокойство относительно замедления темпов поставок из США возникло из-за того, что другие ракеты для ПВО, которые закупают непосредственно у производителей в рамках отдельной программы "Инициатива содействия безопасности Украины", производятся партиями, из-за чего возникают промежутки между поставками.

В то же время поставки от стран ЕС, которые лишь недавно согласились передавать системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов, а также закупать другие в США для Украины, начали поступать частично.

Куда делись запасы Украины

Украинские официальные лица сообщили, что после того, как в начале июня главный политик Пентагона Элбридж Колби написал докладную записку для министра обороны Пита Гегсета и поставки США замедлились, украинские войска потеряли в течение лета значительное количество боеприпасов.

Россия интенсивно атаковала Украину, поэтому защитники тратили боеприпасы для защиты гражданской и военной инфраструктуры. А сейчас, с наступлением холодных осенних и зимних месяцев, Киев ожидает еще больше оборонных вызовов.

Как европейские партнеры усиливают ПВО Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как писал Главред, недавно сообщил о том, что Украина таки получит новые системы противовоздушной обороны. Средства на них выделят европейские партнеры в рамках совместного плана США и НАТО.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями. В частности, это позволит продавать другим странам, в частности Украине, современные дроны типа MQ-9 Reaper и другие передовые модели.

Ранее сообщалось, что в августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году.

В Госдепе США объяснили, что эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонительные операции и операции по безопасности.

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики.

