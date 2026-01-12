Укр
"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

Элина Чигис
12 января 2026, 10:53
109
Даша Малахова объяснила свое мнение.
Даша Малахова
Даша Малахова высказалась о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Малахова

Кратко:

  • Даша Малахова сделала прогноз об окончании войны
  • Как она относится к украинцам

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова рассказала, что думает о сражение Украины с террористической Россией и заявила, что война никогда не закончится.

На своей странице в соцсетях Малахова отметила, что она еще нежно высказывается.

видео дня

"Но она не закончится. Совершенно точно. Я найду этот пост через десять лет и покажу вам. Так же, как я находила другие тексты, которые вам не нравились, но которые, к сожалению, оказались правдой", – написала Даша.

Малахова подчеркнула, что украинцы не были готовы к войне.

"Мы элементарно не понимаем, что бюджеты других стран, от которых мы требуем оружие, формировались из налогов людей, которые их платили. Пока мы годами хитрили, не платили, объясняя это тем, что "выбираем людей, которым доверять нельзя". Шах и мат. Почему нам должны помогать? Потому что мы целуем руки военным, но не донатим?" – добавила ведущая.

Даша Малахова об окончании войны
Даша Малахова об окончании войны / фото: скрин facebook.com, Даша Малахова

По ее наблюдениям, люди устали от войны, но некоторые ждут победу.

"Единственный путь победить – не ждать победы. Не жить новостями, потому что выигрывает только кликбейт. А меняться самому. Честно и глубоко. Мало-помалу. 10 лет, возможно, хватит. Любые отношения, даже война, заканчиваются и исчерпываются только неимоверной работой над собой", - написала знаменитость.

Даша Малахова
Даша Малахова / фото: facebook.com, Даша Малахова

Также Малахова назвала то, что должны выполнить украинцы для победы.

"Война будет продолжаться. Вопрос лишь в том, сколько десятилетий нам нужно, чтобы начать создавать собственное оружие, армию, индустрию. Я точно знаю, что за счет других победить невозможно", - подытожила Даша.

О персоне: Даша Малахова

Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Даша Малахова новости шоу бизнеса
