Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициями

Главное:
- Возвращен контроль над важными позициями под Степногорском
- Поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника
Спецподразделение "Артан" ГУР МО во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны вернуло контроль над важными позициями под Степногорском Запорожской области.
Это создает предпосылки для дальнейшей зачистки населенного пункта от врага, говорится в сообщении спецподразделения в Facebook.
"Спецподразделение ГУР "Артан" реализует комплексную операцию на Запорожском направлении. Спецназовцы ГУР МО Украины провели ряд успешных наступательных действий и продолжают активную боевую работу в районе Степногорска Запорожской области. Во время операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом "мясных штурмов" бойцы "Артана" во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта", - говорится в сообщении.
В "Артане" отчитались, что в рамках операции уничтожены передовые штурмовые группы российской армии, поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника и ликвидированы десятки оккупантов.
Важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов в настоящее время делают невозможными их штурмы на указанном направлении, отметили в "Артане".
"Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", - рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".
Он добавил, что эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена высоким уровнем слаженности задействованных в миссии составляющих: штурмовые группы работают при поддержке расчетов ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия. Целью операции остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья.
Смотрите видео - успешная операция ГУР МОУ:
Обстановка на Запорожском направлении остаётся сложной
В районе Гуляйполя продолжаются ожесточённые столкновения. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские подразделения усилили давление и пытаются продвинуться к городу, стремясь установить над ним контроль.
По его словам, враг увеличивает численность сил на этом участке и интенсифицирует обстрелы, из-за чего страдает гражданская инфраструктура. Гуляйпольское направление и соседние зоны остаются среди самых напряжённых на всей линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
