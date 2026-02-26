Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициями

Уничтожены передовые штурмовые группы российской армии, поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника.

Главное:

Возвращен контроль над важными позициями под Степногорском

Поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника

Спецподразделение "Артан" ГУР МО во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны вернуло контроль над важными позициями под Степногорском Запорожской области.

Это создает предпосылки для дальнейшей зачистки населенного пункта от врага, говорится в сообщении спецподразделения в Facebook.

"Спецподразделение ГУР "Артан" реализует комплексную операцию на Запорожском направлении. Спецназовцы ГУР МО Украины провели ряд успешных наступательных действий и продолжают активную боевую работу в районе Степногорска Запорожской области. Во время операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом "мясных штурмов" бойцы "Артана" во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта", - говорится в сообщении.

В "Артане" отчитались, что в рамках операции уничтожены передовые штурмовые группы российской армии, поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника и ликвидированы десятки оккупантов.

Важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов в настоящее время делают невозможными их штурмы на указанном направлении, отметили в "Артане".

"Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", - рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".

Он добавил, что эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена высоким уровнем слаженности задействованных в миссии составляющих: штурмовые группы работают при поддержке расчетов ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия. Целью операции остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья.

Смотрите видео - успешная операция ГУР МОУ:

Обстановка на Запорожском направлении остаётся сложной

В районе Гуляйполя продолжаются ожесточённые столкновения. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские подразделения усилили давление и пытаются продвинуться к городу, стремясь установить над ним контроль.

По его словам, враг увеличивает численность сил на этом участке и интенсифицирует обстрелы, из-за чего страдает гражданская инфраструктура. Гуляйпольское направление и соседние зоны остаются среди самых напряжённых на всей линии соприкосновения.

