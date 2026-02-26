РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

Производство в РФ продолжается, но ресурсов для постоянных массовых запусков, особенно баллистических ракет, у противника нет.

Россия применила против Украины более 12 тысяч ракет

Фактическая интенсивность ракетных ударов РФ постепенно снижается

Военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и аналитик Defense Express Иван Киричевский отмечает, что с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 12 тысяч ракет разных типов.

При этом свыше половины этого объёма было израсходовано уже в первый год вторжения, пояснил он в комментарии РБК-Украина.

По его оценке, несмотря на впечатление об усилении атак, фактическая интенсивность ракетных ударов постепенно снижается. Даже если учитывать неполную публичную статистику, общий темп обстрелов уже не тот, что раньше. Производство в РФ продолжается, но ресурсов для постоянных массовых запусков, особенно баллистических ракет, у противника нет.

Во время комбинированной атаки 26 февраля украинская ПВО уничтожила 406 из 459 целей, в том числе все ракеты Х-101 и "Циркон". Эксперт подчёркивает, что существенную роль сыграла поддержка партнёров: цикл изготовления западных зенитных ракет длительный — до двух лет, однако ранее размещённые заказы сейчас вовремя усиливают украинскую противовоздушную оборону.

Эксперт объяснил, с какой целью Россия бьёт по энергетике Украины

Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что удары по подстанциям и ключевым линиям электропередачи направлены на ослабление всей энергосистемы страны. Повреждение таких объектов усложняет перераспределение электроэнергии между областями и снижает гибкость сети.

В часы максимального потребления это заставляет энергетиков вводить временные отключения, чтобы избежать серьёзных сбоев и не допустить масштабной аварии.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

