РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

- Россия применила против Украины более 12 тысяч ракет
- Фактическая интенсивность ракетных ударов РФ постепенно снижается
Военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и аналитик Defense Express Иван Киричевский отмечает, что с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 12 тысяч ракет разных типов.
При этом свыше половины этого объёма было израсходовано уже в первый год вторжения, пояснил он в комментарии РБК-Украина.
По его оценке, несмотря на впечатление об усилении атак, фактическая интенсивность ракетных ударов постепенно снижается. Даже если учитывать неполную публичную статистику, общий темп обстрелов уже не тот, что раньше. Производство в РФ продолжается, но ресурсов для постоянных массовых запусков, особенно баллистических ракет, у противника нет.
Во время комбинированной атаки 26 февраля украинская ПВО уничтожила 406 из 459 целей, в том числе все ракеты Х-101 и "Циркон". Эксперт подчёркивает, что существенную роль сыграла поддержка партнёров: цикл изготовления западных зенитных ракет длительный — до двух лет, однако ранее размещённые заказы сейчас вовремя усиливают украинскую противовоздушную оборону.
Эксперт объяснил, с какой целью Россия бьёт по энергетике Украины
Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что удары по подстанциям и ключевым линиям электропередачи направлены на ослабление всей энергосистемы страны. Повреждение таких объектов усложняет перераспределение электроэнергии между областями и снижает гибкость сети.
В часы максимального потребления это заставляет энергетиков вводить временные отключения, чтобы избежать серьёзных сбоев и не допустить масштабной аварии.
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Кто такой Иван Киричевский
Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.
