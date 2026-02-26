Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

Алексей Тесля
26 февраля 2026, 19:32
Производство в РФ продолжается, но ресурсов для постоянных массовых запусков, особенно баллистических ракет, у противника нет.
ТУ, Корабль, Ракетный удар
РФ снижает интенсивность ракетных обстрелов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Россия применила против Украины более 12 тысяч ракет
  • Фактическая интенсивность ракетных ударов РФ постепенно снижается

Военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и аналитик Defense Express Иван Киричевский отмечает, что с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 12 тысяч ракет разных типов.

При этом свыше половины этого объёма было израсходовано уже в первый год вторжения, пояснил он в комментарии РБК-Украина.

видео дня

По его оценке, несмотря на впечатление об усилении атак, фактическая интенсивность ракетных ударов постепенно снижается. Даже если учитывать неполную публичную статистику, общий темп обстрелов уже не тот, что раньше. Производство в РФ продолжается, но ресурсов для постоянных массовых запусков, особенно баллистических ракет, у противника нет.

Во время комбинированной атаки 26 февраля украинская ПВО уничтожила 406 из 459 целей, в том числе все ракеты Х-101 и "Циркон". Эксперт подчёркивает, что существенную роль сыграла поддержка партнёров: цикл изготовления западных зенитных ракет длительный — до двух лет, однако ранее размещённые заказы сейчас вовремя усиливают украинскую противовоздушную оборону.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Эксперт объяснил, с какой целью Россия бьёт по энергетике Украины

Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что удары по подстанциям и ключевым линиям электропередачи направлены на ослабление всей энергосистемы страны. Повреждение таких объектов усложняет перераспределение электроэнергии между областями и снижает гибкость сети.

В часы максимального потребления это заставляет энергетиков вводить временные отключения, чтобы избежать серьёзных сбоев и не допустить масштабной аварии.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракетный удар Иван Киричевский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52Война
В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:51Война
ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Последние новости

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

Реклама
18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

Реклама
16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

Реклама
13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять