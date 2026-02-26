Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

Эксперт Александр Харченко рассказал, что полное восстановление энергосистемы займет годы.

Ограничения могут полностью отменить весной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Что сказал Харченко:

Отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае

Зимой и летом графики отключений будут действовать еще как минимум 3 года

Газа, угля и воды в Украине пока достаточно

Почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае. Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться как минимум еще три года. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Телеграфу".

В последние дни отключения электроэнергии в Украине стали менее продолжительными. Как сообщил Харченко, это связано с менее эффективными атаками РФ, работой ПВО и естественным снижением потребления из-за потепления.

"Все это вместе дает первые, пока осторожные, сигналы: ситуация не только стабилизирована, но и постепенно восстанавливается", - отметил он.

По словам Харченко, каждый градус мороза добавляет около 180 МВт нагрузки на систему, а импорт электроэнергии уже покрывает до 12-15% потребления. В то же время стратегических ресурсов - газа, угля, воды в ГЭС - пока достаточно, однако почти все крупные объекты генерации находятся в состоянии ремонта.

"Практически нет ни одного объекта - ни тепловой, ни крупной гидрогенерации - без повреждений. Фактически все они совмещают работу с ремонтом отдельных элементов", - рассказал Харченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда ситуация с отключениями улучшится

Харченко прогнозирует, что весной потребители могут рассчитывать на постепенное улучшение графиков. По его словам, в апреле-мае жизнь без ограничений электроэнергии станет возможной.

"Я думаю, что мы перейдем как минимум к предсказуемым графикам, которые шаг за шагом будут улучшаться. Теоретически в апреле-мае можно жить и без ограничений - но утверждать это наверняка невозможно", - добавил он.

Также Харченко считает, что украинцам придется подстраивать свой быт под графики отключений еще длительное время.

"В зимние и летние месяцы - то есть в периоды наибольшего потребления - как минимум три года", - резюмировал директор Центра исследований энергетики.

Какими будут отключения весной - прогноз нардепа

Народный депутат Сергей Нагорняк прогнозирует улучшение ситуации с графиками отключений света уже с марта. По его словам, ожидается, что отключения будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, благодаря дополнительной генерации от солнечных электростанций.

Речь идет как о крупных промышленных станциях, так и о частных крышных установках, которые активно устанавливаются по всей стране. Нардеп подчеркнул, что этот процесс очень динамично развивается.

"Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах", - рассказал Нагорняк.

Ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия атаковала энергосистему Украины, из-за чего частично без света остались потребители в шести областях. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Также Словакия остановила экстренные поставки электроэнергии в Украину до восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Премьер Роберт Фицо назвал это "первым взаимным шагом" и законной мерой без нарушения международных норм.

Кроме этого, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине ситуация с электроснабжением улучшается благодаря ремонтным бригадам и теплой погоде. В то же время Россия готовит новые удары по энергетике, поэтому все службы должны быть готовы.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

