Сад и огород
Пионы живут 50 лет, но не всегда цветут: как добиться роскошных бутонов

Анна Ярославская
26 февраля 2026, 11:37
Названы причины, почему пионы не радуют цветами.
Пионы
Как правильно посадить пионы, чтобы они цвели каждый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нужно знать о выращивании пионов
  • Как правильно сажать пионы
  • Почему пионы не цветут

Пионы — это ароматные и эффектные цветы, которые станут украшением любого сада. Прежде чем посадить пионы в своем саду, важно знать, как ухаживать за растением, которое по праву называют "королем цветов".

Если вам интересно, почему не цветет куст пиона и что делать, читайте материал: Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей.

Пионы - посадка и уход в открытом грунте

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на садоводов, самые популярные виды пионов — это травянистые, древовидные и ИТО-пионы. Они являются многолетними растениями, то есть они отмирают в конце вегетационного периода и зацветают снова на следующий год.

Травянистые пионы отмирают до уровня земли каждую зиму и отрастают весной. Древовидные пионы — это кустарники, которые сохраняют свою надземную структуру круглый год. ИТО-пионы — это гибриды травянистых и древовидных пионов. Они отмирают, как травянистые виды, но имеют более крепкие стебли и крупные цветы.

Большинству пионов требуется два-три года, чтобы прижиться после посадки, поэтому вы вряд ли увидите цветение сразу. Если они и цветут, то менее обильно. Кроме того, форма цветов может иметь другую форму.

Чтобы растения могли направить всю свою энергию на рост корней, следует обрезать цветочные почки в течение первого или даже двух первых сезонов.

Древовидные пионы цветут с середины апреля до начала мая. ИТО-пионы цветут с середины мая до начала июня, а травянистые - с середины мая до середины июня.

Пионы очень долговечны. Многие растения живут более 50 лет, а некоторые, по некоторым данным, доживают до 75-100 лет.

Почему пионы не цветут весной

Если ваши пионы весной не распускаются и не цветут так ярко, как вы ожидали, возможно, они сталкиваются с одной или несколькими из следующих проблем.

Отсутствие света. Пионы любят солнце, и для обильного цветения им требуется от 6 до 8 часов солнечного света в день. В слишком сильной тени растения образуют листву, но не бутоны.

Самое простое — обрезать верхние ветви соседних деревьев или высоких кустарников. Если это невозможно, пересадите пионы на более солнечное место. Для достижения наилучших результатов с самого начала выбирайте постоянное место посадки с прямым солнечным светом. Пионы не любят частых пересадок.

Неправильная глубина посадки. Это одна из самых распространенных причин, по которой пионы не цветут.

Как же правильно посадить пионы, чтобы они цвели? Пионы имеют точки роста, известные как "глазки", которые следует сажать чуть ниже уровня земли. Примерно на глубину 5 см для травянистых и ИТО-пионов и 10 см —для древовидных пионов. Ни один из них не следует сажать глубже 15 см, так как они, скорее всего, загниют.

Если корни расположены немного глубже, чем нужно, можно удалить рыхлую почву вокруг верхушки растения. В противном случае, для того чтобы вытащить корни, потребуется пересадка. Выкопайте и пересадите растение осенью на правильную глубину. Всегда проверяйте глубину посадки перед тем, как засыпать корни землей.

Переувлажненная почва. Плотная и переувлажненная почва может спровоцировать гниение корней, что приводит к пожелтению листьев, увяданию, замедлению роста и уменьшению количества цветов.

Сажайте пионы в хорошо дренированном месте, избегайте посадки в низинах и добавляйте компост для разрыхления почвы по мере необходимости. Будьте осторожны с поливом. Пионы любят постоянную влажность, но не переносят переувлажненных почв. Их следует поливать только по мере необходимости.

Недостаток пространства. Пионы, посаженные слишком близко друг к другу или к другим растениям в саду, скорее всего, будут испытывать недостаток питательных веществ, света и циркуляции воздуха, что приведет к уменьшению количества цветков.

Перед посадкой нового пиона определите его размеры во взрослом состоянии. Расстояние между растениями должно составлять около 90 см. Если вы пытаетесь спасти взрослое растение, можно разделить корневую шейку. Деление корневой шейки следует проводить в конце лета или начале осени, оставляя не менее трех почек на каждой деленке.

Дисбаланс почвы. Пионы не смогут полностью раскрыть свой потенциал цветения в почве с неправильным уровнем pH или питательных веществ. Неправильный уровень pH может ограничивать усвоение питательных веществ и снижать цветение — пионы предпочитают слегка кислую или нейтральную почву (pH от 6,5 до 7,0).

Использование удобрений с избытком азота также может повлиять на цветение, поскольку они способствуют росту листвы, а не цветов.

Садоводы рекомендуют определить pH вашей грядки. Добавьте известь, чтобы повысить pH, если почва слишком кислая, и внесите компост для улучшения структуры почвы и баланса питательных веществ.

Также эксперты советуют использовать сбалансированное или низкоазотное удобрение, избегать удобрений для газонов рядом с клумбами с пионами и вносить удобрения ранней весной, когда появляются новые побеги. Пионы не нуждаются в обильном питании. Обычно достаточно легкой подкормки один раз в год.

Пересадка пионов может спровоцировать стресс у растения и привести к тому, что цветение прекратится. Пионы часто пропускают цикл цветения после деления или пересадки. Дайте растению время на восстановление, убедитесь в правильной глубине посадки и регулярно поливайте в течение первого вегетационного периода.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как ухаживать за пионами после цветения

Своевременно удаляйте увядшие цветы. Это позволяет растениям перенаправить свою энергию на рост корней, борьбу с болезнями и цветение в следующем году, а не на образование семян.

Проводите обрезку. Листву травянистых и ИТО-пионов обрезают поздней осенью до уровня земли, освобождая место для новых побегов весной. Древовидные пионы не нуждаются в ежегодной обрезке.

Зимняя защита. Пионам необходим период покоя для формирования бутонов, поэтому тщательно замульчируйте почву, чтобы защитить их в холодное время года. Старайтесь не засыпать корневую шейку, советуют эксперты.

Берегите пионы от весенних заморозков. Накрывайте растения на ночь и удаляйте поврежденные почки, чтобы перенаправить энергию. Высаживайте растения в местах, защищенных от сильного ветра.

Смотрите видео - Как правильно выращивать пионы дома:

Ранее Главред писал, что терракотовые горшки часто используют для выращивания цветов, овощей и трав. Но из-за своей хрупкости они легко трескаются и ломаются. Если у вас дома завалялись поврежденные терракотовые горшки, не стоит их выбрасывать - лучше с пользой применить в саду.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

пионы
