ДНК-тест разрушил семью: мужчина не был готов к правде, которую узнал

Мужчина узнал, что не является биологическим отцом ребенка, которого воспитывал два года. Несмотря на результат теста, он не изменил своего отношения к сыну.

Мужчина сделал ДНК-тест и узнал правду о сыне / Коллаж Главред, фото: Pexels, Shutterstock

История 30-летнего мужчины, который узнал, что не является биологическим отцом двухлетнего сына, вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Он признался, что сомнения появились давно, но результат теста ДНК все равно стал для него тяжелым ударом.

По словам автора, беременность наступила очень рано в их отношениях. Внешнее сходство ребенка с отцом казалось ему минимальным, хотя в семьях обоих партнеров встречаются светлые волосы и голубые глаза. Сомнения подтолкнули его к тесту на отцовство, который он сделал тайно. Об этом пишет Mirror.

Сомнения, которые привели к ДНК-тесту

Несмотря на потрясение, мужчина заявил, что не собирается менять свое отношение к ребенку. Он подчеркнул, что был рядом с сыном с самого начала и продолжает считать себя его отцом.

Финансовая сторона вопроса, по его словам, не играет роли, ведь дохода хватает для комфортной жизни семьи. Главная дилемма состоит в том стоит ли поднимать тему с партнершей, ведь он не уверен, был ли обман намеренным.

Реакция соцсетей

Публикация быстро привлекла внимание в соцсетях, а комментарии разделились. Одни пользователи советовали рассказать правду ради возможных медицинских и генетических факторов, другие настаивали, что молчание лишь усугубляет ситуацию.

Мужчина испытывал сомнения, которые привели к ДНК-тесту / Фото: Pixabay

Звучали и более жесткие мнения, в которых поступок партнерши оценивали резко негативно. Однако большинство людей все же выражало сочувствие мужчине, отмечая эмоциональную сложность подобной ситуации.

"Нет, пусть девушка продолжает испытывать чувство вины. Она совершила довольно отвратительный поступок, принуждая тебя к рождению ребенка от другого мужчины без твоего согласия. Неважно, что ты уже готов стать отцом, но то, что она делает, аморально", - написал один из пользователей.

Позже герой истории добавил, что намерен серьезно переосмыслить отношения. Мужчина также заявил о планах рассказать сыну правду, когда тот станет старше, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.

