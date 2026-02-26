Укр
В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

Инна Ковенько
26 февраля 2026, 13:03
Синоптики предупреждают об опасной погоде, водителям и пешеходам советуют быть осторожными на дорогах.
Прогноз погоды в Ровно и области на 27 февраля/ Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно и области 27 февраля
  • Когда ударит мороз до -9 градусов

В пятницу, 27 февраля, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман.

На дорогах сохранится гололедица, что создаст опасные условия для движения транспорта и пешеходов. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днем ожидается от +1 до +6 градусов. В Ровно ночью прогнозируют от 6 до 8 градусов мороза, днем - от +2 до +4 градусов. Ветер будет южный и юго-западный, 7-12 м/с.

Синоптики предупреждают, что в течение суток на территории области и города Ровно сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Какая будет погода в Украине в марте - прогноз

Главред писал, что по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.

В первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы - 1-7° тепла. Только на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 26 февраля в Полтаве и области ожидается облачная погода без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Кроме того, Черниговская область ожидает весеннее наводнение из-за аномально большого количества осадков в этом году. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне повышенного риска.

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Житомирской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют, однако на дорогах сохранится гололедица.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен



