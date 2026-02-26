После призыва к отстранению: шансы Украины на победу в Евровидении-2026 по версии букмекеров

Стаи известны новые позиции Украины в рейтинге потенциальных победителей конкурса.

Евровидение-2026 прогноз букмекеров - на каком месте Leleka / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Как оцениваются шансы Украины на победу в Евровидении-2026

Кто сейчас главный лидер конкурса по версии букмекеров

Участие Украины на Евровидении-2026 может оказаться под угрозой - Испанский общественный вещатель RTVE официально потребовал отстранить нашу страну от конкурса, так как она "находится в состоянии конфликта". На фоне этого шансы украинской конкурсантки Leleka на победу по версии букмекеров значительно снизились (по сравнению с прошлой неделей).

Так Украина в рейтинге потенциальных лидеров опустилась на целых две позиции - с седьмого на девятое место. Наши шансы на победу в Евровидении сейчас оцениваются в 3%. Главные конкуренты Украины на конкурсе на данный момент - Кипр (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2018 году), Мальта (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2002 и 2005 годах) и Австралия (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2016 году).

Финляндия держится на первом месте уже вторую неделю. Потенциальное второе место сейчас занимает Греция, а на третье пробилась Дания, оттеснив при этом Израиль.

Евровидение-2026 прогноз букмекеров - на каком месте Leleka / фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

