РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

В ночь на 26 февраля страна-агрессор Россия подняла в воздух стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке к применению ракетного вооружения.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе находятся как минимум три самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которые движутся к потенциальным пусковым рубежам. Аналитики указывают, что действия могут свидетельствовать о подготовке трех-четырех бортов стратегической авиации к боевому взлету.

В случае применения оружия время полета до ключевых зон составляет:

Вологодская зона (северное направление) – 3 часа 10 минут

Саратовская зона – 4 часа 50 минут

Волгоград-Волгодонь – 5 часов 20 минут

Каспийская зона – 5 часов 50 минут – 6 часов 50 минут

Также отмечен взлет еще двух самолетов Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2". Вероятно, они будут ожидать прибытия бортов Ту-95МС из "Оленьи" для совместного маневра.

По последним данным мониторинга, борты Ту-160 пока остаются в районе Энгельса. Не исключается, что группа Ту-95МС может присоединиться к ним, а пуски состоятся из Саратовской области. В то же время, по оценкам аналитиков, наиболее вероятным направлением запусков может стать Вологодская область.

По оценкам аналитиков, в ближайшие часы существует риск применения врагом ракетного вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет, по центральным регионам страны.

