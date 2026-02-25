Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случится

Кошка по кличке Вулфи удивила окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья животное издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Кошка имитирует вой волка / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@misfitmeowz

Вы узнаете:

Откуда у кошки появились волчьи привычки

Как хозяйка объяснила необычный характер

Почему зрители заподозрили ИИ

Любителей животных покорила необычная кошка по кличке Вулфи, которая вместо привычного мяуканья издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Видео с питомицей стремительно набрало популярность в TikTok и вызвало бурную реакцию пользователей.

Кошка издает необычные звуки

Хозяйка кошки, известная в сети как Банни Боунс, рассказала, что Вулфи живет у нее с самого раннего возраста. По ее словам, у кошки было сложное начало жизни, но сегодня это миниатюрный питомец с ярким характером и "менталитетом вожака стаи". Девушка думает, что кличка, изначально выбранная из-за окраса шерсти, неожиданно оказалось пророческим.

Кошка по кличке Вулфи удивила свою хозяйку / Фото: tiktok.com/@misfitmeowz

На опубликованных кадрах видно, как кошка сидит на коробке, а затем запрокидывает голову и издает долгий вой. Такой звук стал неожиданностью для зрителей и быстро привлек внимание аудитории.

Реакция соцсетей

Реакция пользователей TikTok оказалась смешанной. Одни восхищались необычному умению животного, другие просто шутили. Многие сравнивали питомца с "котом-оборотнем", иронизировали, называя его "большим волком".

"На дворе 2026 год. Похоже, кошки теперь могут быть собаками. Не знаю, как это работает, но оно выглядит счастливой", - написал один из них.

Некоторые даже предположили, что видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта, однако хозяйка уверенно опровергла эти догадки, подчеркнув, что необычное поведение является частью личности Вулфи.

Почему кошки могут вести себя как собаки

Специалисты отмечают, что подобные реакции у кошек не являются редкостью. По словам ветеринарного хирурга Ника Хорнимана, кошки являются крайне наблюдательными животными. Если они видят, что определенное поведение приносит внимание или положительное подкрепление, они способны перенимать такие модели.

Эксперты объясняют, что социальное обучение и окружающая среда могут существенно влиять на привычки питомцев. Иногда это приводит к неожиданным, но совершенно естественным проявлениям характера.

Смотрите в видео, как кот пытается имитировать вой волка:

Ранее Главред писал, что кот у двери не позволил мужчине спокойно уйти на работу. Забавная утренняя сцена порадовала пользователей соцсетей, а некоторые даже узнали себя.

Также сообщалось о том, как понять, что кот несчастен. Животные редко демонстрируют свой дискомфорт, однако их поведение может содержать четкие сигналы о проблемах, которые важно вовремя распознать, указала ветеринар.

