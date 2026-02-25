Укр
Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случится

Константин Пономарев
25 февраля 2026, 19:31
Кошка по кличке Вулфи удивила окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья животное издает протяжный вой, напоминающий волчий.
Кошка имитирует вой волка
Кошка имитирует вой волка / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@misfitmeowz

Вы узнаете:

  • Откуда у кошки появились волчьи привычки
  • Как хозяйка объяснила необычный характер
  • Почему зрители заподозрили ИИ

Любителей животных покорила необычная кошка по кличке Вулфи, которая вместо привычного мяуканья издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Видео с питомицей стремительно набрало популярность в TikTok и вызвало бурную реакцию пользователей.

видео дня

Кошка издает необычные звуки

Хозяйка кошки, известная в сети как Банни Боунс, рассказала, что Вулфи живет у нее с самого раннего возраста. По ее словам, у кошки было сложное начало жизни, но сегодня это миниатюрный питомец с ярким характером и "менталитетом вожака стаи". Девушка думает, что кличка, изначально выбранная из-за окраса шерсти, неожиданно оказалось пророческим.

Кошка по кличке Вулфи удивила свою хозяйку
Кошка по кличке Вулфи удивила свою хозяйку / Фото: tiktok.com/@misfitmeowz

На опубликованных кадрах видно, как кошка сидит на коробке, а затем запрокидывает голову и издает долгий вой. Такой звук стал неожиданностью для зрителей и быстро привлек внимание аудитории.

Реакция соцсетей

Реакция пользователей TikTok оказалась смешанной. Одни восхищались необычному умению животного, другие просто шутили. Многие сравнивали питомца с "котом-оборотнем", иронизировали, называя его "большим волком".

"На дворе 2026 год. Похоже, кошки теперь могут быть собаками. Не знаю, как это работает, но оно выглядит счастливой", - написал один из них.

Некоторые даже предположили, что видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта, однако хозяйка уверенно опровергла эти догадки, подчеркнув, что необычное поведение является частью личности Вулфи.

Почему кошки могут вести себя как собаки

Специалисты отмечают, что подобные реакции у кошек не являются редкостью. По словам ветеринарного хирурга Ника Хорнимана, кошки являются крайне наблюдательными животными. Если они видят, что определенное поведение приносит внимание или положительное подкрепление, они способны перенимать такие модели.

Эксперты объясняют, что социальное обучение и окружающая среда могут существенно влиять на привычки питомцев. Иногда это приводит к неожиданным, но совершенно естественным проявлениям характера.

Смотрите в видео, как кот пытается имитировать вой волка:

@misfitmeowz I’ve had her since she was tiny, tiny. I had no idea when I named her ,Wolfie, that she would grow up to do this. ? #howlingwolf#catoftheday#sundayfundayyyy#catsoftiktok#cattok♬ original sound - Bunny

Ранее Главред писал, что кот у двери не позволил мужчине спокойно уйти на работу. Забавная утренняя сцена порадовала пользователей соцсетей, а некоторые даже узнали себя.

Также сообщалось о том, как понять, что кот несчастен. Животные редко демонстрируют свой дискомфорт, однако их поведение может содержать четкие сигналы о проблемах, которые важно вовремя распознать, указала ветеринар.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть животные кошки домашние животные TikTok интересные новости
