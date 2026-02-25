Укр
В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

Анна Косик
25 февраля 2026, 14:42
Кроме электроэнергии для украинцев может подняться цена и на две другие коммунальные услуги.
Счетчик, комуналка
Как может измениться тариф на электроэнергию для населения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Корольчук:

  • Электроэнергия для украинцев вскоре может подорожать
  • Для украинцев могут поднять цены и на другие коммунальные тарифы

Из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждения энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом на YouTube-канале Суперпозиция рассказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук. По его словам, тариф может вырасти до 5-5,5 гривен за кВт-ч.

видео дня

В Украине может вырасти тариф не только на электроэнергию

Эксперт отметил, что сейчас тарифы на другие коммунальные услуги остаются замороженными, но это может быть временным явлением. Вскоре и тарифы на воду и тепло могут вырасти.

В частности, тариф на воду за время полномасштабной войны против страны-агрессора России пытались повысить уже дважды. Поэтому, по оценкам Корольчука, после завершения действия моратория цены на тепло и воду могут вырасти как минимум вдвое.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Когда могут вырасти тарифы на электроэнергию - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, украинцам стоит готовиться к существенному подорожанию электроэнергии. Международные кредиторы настаивают на пересмотре тарифов для населения уже в этом году, несмотря на продолжение боевых действий.

Главной причиной давления со стороны кредиторов является огромная разница между тарифом для населения и реальной рыночной ценой (тарифом для бизнеса). Сейчас государство покрывает эту разницу из бюджета.

Тариф на электроэнергию в Украине - последние новости

Напомним, в ЦПД предупреждали, что в сети активно распространяются сообщения о якобы подготовке к повышению тарифов на электроэнергию и тепло для украинцев, однако эта информация не соответствует действительности.

Ранее, как писал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Накануне сообщалось, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей со стандартными приборами учета в Украине составляет 4,32 гривны за 1 кВт-ч. Такая цена будет актуальной и в следующие несколько месяцев - до окончания отопительного сезона 30 апреля текущего года.

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 годов реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы тарифы на электроэнергию ЖКХ-тарифы повышение тарифов новости Украины тарифы на воду тарифы на свет
Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

