Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

В Днепропетровской области свет будут отключать несколько раз в день по утвержденным очередям.

В Днепре и области свет будут отключать по графику / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Днепропетровской области 25 февраля вводят ограничения электроэнергии

Для абонентов ДТЭК и ЦЭК введены разные очереди отключений

Для Павлограда действуют отдельные специальные очереди отключений

В среду, 25 февраля, в Днепропетровской области, как и в большинстве регионов Украины, "Укрэнерго" вводит ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут продолжаться в течение суток, а их время и объемы могут меняться.

По данным Yasno, в четверг свет для всех очередей будут отключать от 2 до 4 раз в день.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 01:30 - 05:00, 06:00 - 07:00, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 1.2 01:30 - 05:00, 06:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00

Очередь 2.1 00:30 - 05:00, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 2.2 00:30 - 01:30, 07:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 3.1 08:00 - 12:00, 15:00 - 19:00

Очередь 3.2 05:00 - 11:00, 15:30 - 22:30

Очередь 4.1 05:00 - 09:30, 11:00 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 4.2 05:00 - 11:00, 15:30 - 22:30

Очередь 5.1 08:00 - 12:00, 19:00 - 24:00

Очередь 5.2 00:00 - 00:30, 08:30 - 12:00, 19:00 - 24:00

Очередь 6.1 00:00 - 00:30, 09:30 - 15:30, 19:00 - 22:30

Очередь 6.2 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30

Фото: скриншот yasno.ua/dnipro

Чтобы узнать точный график по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1 03:30 - 08:30, 15:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 1.2 03:30 - 08:30, 15:30 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.1 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.2 06:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 3.1 08:00 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 3.2 08:00 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 4.1 06:00 - 11:00, 15:30 - 22:00

Очередь 4.2 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Очередь 5.1 00:00 - 05:00, 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:00

Очередь 5.2 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Очередь 6.1 00:00 - 03:30, 08:30 - 15:30

Очередь 6.2 00:00 - 03:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:00

Фото: скриншот yasno.ua/dnipro

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые временно подпадают под другой график, предусмотрены отдельные очереди отключений.

1 очередь: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.

2 очередь: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители области могут получить необходимую помощь и актуальные новости. Адреса пунктов и график их работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, пока в Украине продолжается работа по ликвидации последствий российских атак, страна-оккупант готовит новый удар по нашей энергетике. Как рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль, благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением.

Напомним, что ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. В городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, Словакия официально приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Запрет на поставки будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом цинично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об источнике: Yasno YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

