Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Руслан Иваненко
24 февраля 2026, 22:47
В Днепропетровской области свет будут отключать несколько раз в день по утвержденным очередям.
Свет, отключение
В Днепре и области свет будут отключать по графику / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В Днепропетровской области 25 февраля вводят ограничения электроэнергии
  • Для абонентов ДТЭК и ЦЭК введены разные очереди отключений
  • Для Павлограда действуют отдельные специальные очереди отключений

В среду, 25 февраля, в Днепропетровской области, как и в большинстве регионов Украины, "Укрэнерго" вводит ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут продолжаться в течение суток, а их время и объемы могут меняться.

По данным Yasno, в четверг свет для всех очередей будут отключать от 2 до 4 раз в день.

видео дня

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1 01:30 - 05:00, 06:00 - 07:00, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 1.2 01:30 - 05:00, 06:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00

Очередь 2.1 00:30 - 05:00, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 2.2 00:30 - 01:30, 07:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Очередь 3.1 08:00 - 12:00, 15:00 - 19:00

Очередь 3.2 05:00 - 11:00, 15:30 - 22:30

Очередь 4.1 05:00 - 09:30, 11:00 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 4.2 05:00 - 11:00, 15:30 - 22:30

Очередь 5.1 08:00 - 12:00, 19:00 - 24:00

Очередь 5.2 00:00 - 00:30, 08:30 - 12:00, 19:00 - 24:00

Очередь 6.1 00:00 - 00:30, 09:30 - 15:30, 19:00 - 22:30

Очередь 6.2 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля
Фото: скриншот yasno.ua/dnipro

Чтобы узнать точный график по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1 03:30 - 08:30, 15:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 1.2 03:30 - 08:30, 15:30 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.1 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.2 06:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 3.1 08:00 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 3.2 08:00 - 12:00, 15:30 - 22:00

Очередь 4.1 06:00 - 11:00, 15:30 - 22:00

Очередь 4.2 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Очередь 5.1 00:00 - 05:00, 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:00

Очередь 5.2 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Очередь 6.1 00:00 - 03:30, 08:30 - 15:30

Очередь 6.2 00:00 - 03:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:00

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля
Фото: скриншот yasno.ua/dnipro

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые временно подпадают под другой график, предусмотрены отдельные очереди отключений.

1 очередь: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.

2 очередь: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители области могут получить необходимую помощь и актуальные новости. Адреса пунктов и график их работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, пока в Украине продолжается работа по ликвидации последствий российских атак, страна-оккупант готовит новый удар по нашей энергетике. Как рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль, благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением.

Напомним, что ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. В городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, Словакия официально приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Запрет на поставки будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом цинично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также:

Об источнике: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра свет отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

23:43Украина
У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:40Мир
Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о возможном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

Реклама
21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

Реклама
19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

Реклама
17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

16:33

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

16:31

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026Видео

16:27

Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

16:18

"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять