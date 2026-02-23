Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину и выдвинул ультиматум

Фицо объявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину, обвинив украинское руководство в нанесении ущерба национальным интересам.

https://glavred.info/world/fico-ostanovil-postavki-elektroenergii-v-ukrainu-i-vydvinul-ultimatum-10743263.html Ссылка скопирована

Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Фицо поручил прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину

Премьер Словакии цинично обвинил украинскую власть и пригрозил следующими шагами

По мнению Фицо, утверждения о том, что покупка российской нефти поддерживает экономику РФ, являются "ложными"

Словакия официально приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Запрет на поставки будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом цинично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, в этих обстоятельствах мы вынуждены немедленно принять первые взаимные меры. Они будут отменены сразу после возобновления поставок нефти в Словакию. В противном случае мы будем принимать дальнейшие взаимные меры", - дерзко заявил он видео дня

Фицо заявил, что во время сегодняшней встречи с министром финансов Словакии Лацом Каменицким, который является единственным акционером словацкой системы электропередачи и высшим представителем этой компании, обратился с требованием остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Он подчеркнул, что отныне, в случае обращения украинской стороны за помощью для стабилизации энергосети, Словакия такой поддержки не будет оказывать.

Также он добавил, что расценивает это как первый взаимный шаг, на который, по его словам, словацкое правительство имеет полное право без нарушения международных норм и обязательств.

"Если украинская сторона будет продолжать вредить интересам Словакии в поставках стратегических сырьевых материалов, словацкое правительство пересмотрит свою конструктивную позицию по членству Украины в ЕС и подготовит дальнейшие меры", - добавил он.

Фицо отметил, что Словакия поддерживает Украину на всех фронтах — от помощи беженцам и транспортной инфраструктуры до поставок газа, аварийного электроснабжения и гуманитарной помощи, а также поддерживает европейскую перспективу Украины при условии выполнения необходимых обязательств.

В то же время он обвинил украинское руководство в том, что оно якобы относится к Словакии как к врагу, в частности из-за остановки транзита газа, что нанесло стране ущерб в 500 миллионов евро в год в виде транзитных сборов.

"Его (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.) аргументы, что, покупая российский газ, мы поддерживаем Российскую Федерацию, являются ошибочными и ложными, поскольку многие западные страны уже давно покупают российский сжиженный газ. Абсолютным парадоксом является то, что даже газ, который согласно европейскому законодательству мы должны поставлять через наши трубопроводы в Украину, имеет российское происхождение. Президент Украины умышленно нанес нам ущерб, остановив поставки нефти по нефтепроводу. Мы были вынуждены объявить чрезвычайное положение в нефтяной отрасли", - заявил он.

Премьер Словакии объяснил, что страна вынуждена использовать собственные запасы, а компания Slovnaft ищет нефть по всему миру, что повышает ее стоимость и транспортные расходы. При этом разведывательные службы Словакии сообщают, что нефтепровод на территории Украины якобы работает, а украинская сторона предоставляет ежедневно разную информацию о состоянии транзита, тогда как словацкому послу в Киеве, по мнению Фицо, до сих пор не разрешили посетить поврежденную часть нефтепровода.

По словам Фицо, прекращение поставок нефти является политическим решением, направленным на шантаж Словакии из-за ее международной позиции по войне в Украине. Он подчеркнул, что Словакия является суверенным государством и не подлежит шантажу, а действия украинского президента наносят стране финансовый ущерб и создают серьезные логистические проблемы.

"Словакия не согласна с прекращением поставок энергетических сырьевых ресурсов из РФ, но должна уважать решение соответствующих европейских органов о том, что до конца 2027 года мы будем отрезаны от этих ресурсов и одна восточная сырьевая зависимость будет заменена другой, западной. Взаимность является основным правилом в международных отношениях. Поэтому первая реакция правительства Словакии на враждебные действия украинского президента в виде прекращения аварийных поставок электроэнергии является вполне оправданной", - резюмировал он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Почему Фицо манипулирует - мнение главы ЦПД РНБОУ

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что в конце января Россия нанесла удар по трубопроводу "Дружба".

"Фактически Россия осуществила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, но действия россиян не были осуждены этими государствами. Это факты и это правда. Все другие толкования ситуации являются манипулятивными", - указал он.

Он также подчеркнул, что Россия систематически использует энергетическую зависимость как инструмент влияния и контроля. Для нее рыночные механизмы уступают имперским интересам, а газ и нефть становятся средствами давления на политические процессы других государств. С начала 2000-х Россия пытается через энергетику дестабилизировать ситуацию и влиять на политику ЕС.

Угрозы Фицо и Орбана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если до понедельника Украина не возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", Словакия в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии, которые используются для стабилизации украинской энергосистемы.

В общем объеме импорта электроэнергии в Украину наибольшие доли приходятся на Венгрию и Словакию. По информации аналитика рынка ExPro Consulting Дарьи Орловой, Венгрия обеспечивает около 45% импортируемых киловатт-часов, тогда как Словакия — 18%. В 2025 году эти показатели составляли соответственно 42% и 19%.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Киев отвергает и осуждает ультимативные заявления и шантаж со стороны правительств Венгрии и Словацкой Республики по вопросам энергоснабжения между государствами.

Другие новости:

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред