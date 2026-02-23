Укр
"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

Кристина Трохимчук
23 февраля 2026, 16:01
Екатерина Кухар прокомментировала возможный развод с Александром Стояновым.
Екатерина Кухар - личная жизнь
Екатерина Кухар - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Вы узнаете:

  • Екатерина Кухар вышла в люди без обручального кольца
  • Что происходит в отношениях балерины и Александра Стоянова

Известная украинская балерина Екатерина Кухар появилась на публичном мероприятии без обручального кольца — символа ее брака с артистом балета Александром Стояновым. В комментарии программе "Тур зірками" судья "Танцев со звездами" прокомментировала изменения в личной жизни.

Кухар и Стоянов продолжают хранить молчание о своих отношениях, подогревая слухи о расставании. Журналистка Наталия Тур заметила, что знаменитостей давно не видели вместе. На прямой вопрос о семейном статусе балерина отвечать прямо не стала.

Александр Стоянов Катерина Кухар
Екатерина Кухар и муж Александр Стоянов / Новый канал

"С первых уст – я никого сейчас не пускаю за кулисы своей частной жизни", — прокомментировала слухи Кухар.

Недавно Александр Стоянов неожиданно вспомнил о супруге в соцсетях и опубликовал не свежие, а архивные фотографии. Он вспомнил свой 2016 год, который был наполнен творческими свершениями и счастьем в отношениях с Кухар.

"Я просыпался в шесть утра, чтобы все успеть, а возвращался домой в час ночи с полным багажником цветов и подарков. В 2016-м я был очень влюблен и в очень хорошей форме", — написал артист.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар в 2016 году
Александр Стоянов и Екатерина Кухар в 2016 году / фото: instagram.com, Александр Стоянов

Екатерина Кухар и Александр Стоянов — история отношений

История отношений прима-балерины Екатерины Кухар и премьера Александра Стоянова долгое время считалась образцовой. Их союз длился более 15 лет, при этом официально брак был оформлен спустя 10 лет отношений. Супруги воспитывают двоих детей: сына Тимура от первого брака Екатерины, которого Александр называет своим, и общую дочь Анастасию. Однако после начала полномасштабного вторжения супруги перестали появляться вместе и дистанцировались друг от друга в публичном пространстве, что усилило слухи о расставании.

Про персону: Екатерина Кухар

Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Екатерина Кухар Александр Стоянов новости шоу бизнеса
