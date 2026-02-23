Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

Главное из новости:
- Понятия "кум" и "кума" не имеют аналогов в других языках
- Кумовство создает пожизненную связь между семьями
Некоторые украинские слова скрывают в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Они не имеют точных аналогов в других языках, потому что несут в себе пласт истории, духовности и социальных связей. Одним из таких феноменов является "кум" и "кума" — понятие, которое часто удивляет иностранцев.
Эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем Instagram обратил внимание на то, что для многих гостей Украины эти слова звучат загадочно. Ведь речь идет не просто о "крестных родителях", как это обычно переводят. Украинское кумовство - это целая система взаимоотношений, формирующая духовное родство между семьями, пишет Телеграф.
По традиции, кум и кума становятся частью семьи после крещения ребенка. Но их роль не ограничивается церемонией. В народной культуре они - советчики, друзья, люди, на которых можно положиться в сложные моменты. Для родителей ребенка кумовство означает появление еще одной близкой пары, с которой связывает доверие и взаимная поддержка.
Интересно, что эта связь является двусторонней: родители ребенка также становятся кумами для крестных родителей, образуя своеобразную социальную сеть, которая может длиться всю жизнь.
В других языках нет точного соответствия этому понятию. Иностранцы могут использовать термины "godfather" или "godmother", но они не передают глубины отношений, которые в украинской культуре заложены в слово "кум".
Украинское кумовство — это не просто традиция, а живая часть национальной идентичности, которая продолжает удивлять тех, кто знакомится с украинской культурой впервые.
Вас может заинтересовать:
- Как символ современной борьбы: какое знаменитое слово вернула в украинский язык война
- Что означает слово "стожары" из легендарной песни Назария Яремчука: ответ удивит
- Украинское слово, которое "ломает" переводчиков: почему его значение не передать другими языками
Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред