Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

Кум и кума — это люди, которые становятся духовной семьей через обряд крещения.

Некоторые украинские слова скрывают в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Они не имеют точных аналогов в других языках, потому что несут в себе пласт истории, духовности и социальных связей. Одним из таких феноменов является "кум" и "кума" — понятие, которое часто удивляет иностранцев.

Эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем Instagram обратил внимание на то, что для многих гостей Украины эти слова звучат загадочно. Ведь речь идет не просто о "крестных родителях", как это обычно переводят. Украинское кумовство - это целая система взаимоотношений, формирующая духовное родство между семьями, пишет Телеграф.

По традиции, кум и кума становятся частью семьи после крещения ребенка. Но их роль не ограничивается церемонией. В народной культуре они - советчики, друзья, люди, на которых можно положиться в сложные моменты. Для родителей ребенка кумовство означает появление еще одной близкой пары, с которой связывает доверие и взаимная поддержка.

Интересно, что эта связь является двусторонней: родители ребенка также становятся кумами для крестных родителей, образуя своеобразную социальную сеть, которая может длиться всю жизнь.

В других языках нет точного соответствия этому понятию. Иностранцы могут использовать термины "godfather" или "godmother", но они не передают глубины отношений, которые в украинской культуре заложены в слово "кум".

Украинское кумовство — это не просто традиция, а живая часть национальной идентичности, которая продолжает удивлять тех, кто знакомится с украинской культурой впервые.

