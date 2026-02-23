Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный перечень

Полиция часто может проверять их наличие.

https://glavred.info/auto/kakie-veshchi-dolzhny-byt-v-kazhdom-avto-chtoby-izbezhat-shtrafa-polnyy-perechen-10743146.html Ссылка скопирована

Какие вещи в автомобиле проверяет полиция / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие вещи всегда должны быть в автомобиле

Без каких документов нельзя управлять автомобилем

Согласно ПДД, существует четкий перечень вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле в Украине. За их отсутствие водители могут получить не только штраф, но и лишиться водительских прав или даже попасть под административный арест.

Главред решил разобраться, какие вещи должны быть в каждом авто.

видео дня

За отсутствие каких вещей в авто можно получить штраф

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, что есть несколько вещей, которые должны быть в каждом автомобиле.

По его словам, полиция не всегда проверяет их наличие, но они нужны в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно ПДД в автомобиле должны быть такие вещи:

знак аварийной остановки;

огнетушитель;

светоотражающий жилет;

автомобильная аптечка.

"Полиция не проверяет сам жилет, а только три вещи: огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Но если вы будете ходить возле автомобиля по дороге в темное время суток, а жилета не будет, то тогда полиция оштрафует вас", - подчеркнул он.

Он добавил, что штраф за отсутствие этих вещей в автомобиле составляет 340 гривен.

Что должно входить в автомобильную аптечку

Автоинструктор добавил, что в соответствии с украинским стандартом ДСТУ, автомобильная аптечка бывает двух типов: №1 и №2.

Он подчеркнул, что первая предназначена для автомобилей с количеством людей на борту до 9 человек, вторая - для более вместительного пассажирского транспорта.

Укомплектование аптечки для авто категории "В":

﻿﻿жгут для остановки кровотечения - 1 шт;

эластичный бинт (5 м х 10 см) - 1 шт;

﻿﻿бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) - 2 шт;

﻿﻿бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) - 1 шт;

﻿﻿бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) - 1 шт;

﻿﻿бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) -1 шт;

﻿﻿салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) - 2 шт;

﻿﻿салфетки кровоостанавливающие (6 см х 10 см) - 2 шт;

﻿﻿салфетки стерильные (6 см х 10 см) - 6 шт;

﻿﻿пакет перевязочный стерильный - 1 шт;

﻿﻿ножницы парамедицинские - 1 шт;

﻿﻿косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) - 1 шт;

гелевая повязка для ожогов - 1 шт.

Какие документы всегда должны быть в авто

Сергей Нагорный отметил, что каждый водитель также всегда должен иметь три документа, без которых садиться за руль запрещено. Это:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

страховой полис.

Что должно быть в автомобиле – видео:

Читайте также:

О личности: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред