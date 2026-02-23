Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный перечень

Вы узнаете:
- Какие вещи всегда должны быть в автомобиле
- Без каких документов нельзя управлять автомобилем
Согласно ПДД, существует четкий перечень вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле в Украине. За их отсутствие водители могут получить не только штраф, но и лишиться водительских прав или даже попасть под административный арест.
Главред решил разобраться, какие вещи должны быть в каждом авто.
За отсутствие каких вещей в авто можно получить штраф
Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, что есть несколько вещей, которые должны быть в каждом автомобиле.
По его словам, полиция не всегда проверяет их наличие, но они нужны в случае чрезвычайной ситуации.
Согласно ПДД в автомобиле должны быть такие вещи:
- знак аварийной остановки;
- огнетушитель;
- светоотражающий жилет;
- автомобильная аптечка.
"Полиция не проверяет сам жилет, а только три вещи: огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Но если вы будете ходить возле автомобиля по дороге в темное время суток, а жилета не будет, то тогда полиция оштрафует вас", - подчеркнул он.
Он добавил, что штраф за отсутствие этих вещей в автомобиле составляет 340 гривен.
Что должно входить в автомобильную аптечку
Автоинструктор добавил, что в соответствии с украинским стандартом ДСТУ, автомобильная аптечка бывает двух типов: №1 и №2.
Он подчеркнул, что первая предназначена для автомобилей с количеством людей на борту до 9 человек, вторая - для более вместительного пассажирского транспорта.
Укомплектование аптечки для авто категории "В":
- жгут для остановки кровотечения - 1 шт;
- эластичный бинт (5 м х 10 см) - 1 шт;
- бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) - 2 шт;
- бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) - 1 шт;
- бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) - 1 шт;
- бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) -1 шт;
- салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) - 2 шт;
- салфетки кровоостанавливающие (6 см х 10 см) - 2 шт;
- салфетки стерильные (6 см х 10 см) - 6 шт;
- пакет перевязочный стерильный - 1 шт;
- ножницы парамедицинские - 1 шт;
- косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) - 1 шт;
- гелевая повязка для ожогов - 1 шт.
Какие документы всегда должны быть в авто
Сергей Нагорный отметил, что каждый водитель также всегда должен иметь три документа, без которых садиться за руль запрещено. Это:
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- страховой полис.
Что должно быть в автомобиле – видео:
Читайте также:
- Всего одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предостерегли от фатальной ошибки
- Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины
- Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны
О личности: Сергей Нагорный
Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред