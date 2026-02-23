Укр
Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTA

Кристина Трохимчук
23 февраля 2026, 11:29
Команда фильма "2000 метров до Андреевки" посетила премию в "траурных" нарядах.
Мстислав Чернов - BAFTA
Мстислав Чернов - BAFTA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мстислав Чернов

Вы узнаете:

  • Премию BAFTA выиграл российский фильм про путинскую пропаганду
  • Что заявил Мстислав Чернов на премии

Украинский режиссер и обладатель премии "Оскар" Мстислав Чернов вместе с командой фильма "2000 метров до Андреевки" посетил престижную премию BAFTA 2026, о чем сообщил в Instagram. Лента режиссера вошла в шорт-лист номинации "Лучший документальный фильм", однако уступила российской картине "Господин Никто против Путина".

Несмотря на то что фильм "2000 метров до Андреевки" не получил награду, его создатели использовали красную дорожку премии, чтобы в очередной раз привлечь внимание мира к войне, которую РФ ведет против Украины. Команда появилась на BAFTA в строгих черных нарядах, почти без улыбок, и выступила с публичным обращением, объяснив цель своего присутствия.

видео дня
Команда "2000 метров до Андреевки" на BAFTA 2026
Команда "2000 метров до Андреевки" на BAFTA 2026 / скрин из видео

Мстислав Чернов сообщил, что посвящает свое участие в премии Силам обороны Украины, которые прямо сейчас защищают страну от российских захватчиков. Он поблагодарил BAFTA за возможность представить фильм о защитниках Украины мировой аудитории.

"Возвращение на BAFTA спустя два года вызывает смешанные чувства. В то время как в Украине бушует российское вторжение, мы здесь, чтобы почтить память тех, кто защищает наш дом, и тех, кто рассказывает их истории. Спасибо команде и спасибо BAFTA за эту возможность", — написал режиссер.

Мстислав Чернов обращение
Мстислав Чернов обращение / скрин из видео

Мстислав Чернов — Оскар

Для Мстислава Чернова это уже вторая номинация на премию BAFTA. В 2024 году его документальная лента "20 дней в Мариуполе" одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм". Позже картина закрепила успех историческим триумфом на премии "Оскар", став первой в истории Украины победительницей в этой категории.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что известный украинский актер и лауреат премии BAFTA Александр Рудинский впервые раскрыл сумму своего самого крупного гонорара. Артист, успешно строящий карьеру на международном уровне, признался, сколько заработал за роль в проекте от Netflix.

Также голливудская звезда Мишель Йео, которая прославилась благодаря фильму "Все везде и сразу", официально увековечила свое имя на знаменитой Аллее славы. Актрису на церемонии поддержали многочисленные друзья и коллеги по цеху.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мстислав Чернов

Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе".

Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну.

Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу".

В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь").

Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.

