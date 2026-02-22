Укр
Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 21:06
Президент заявил о наличии разведданных о подготовке новых нападений России и сообщил детали расследования теракта во Львове.
Теракт во Львове - появились новые детали и важное предупреждение разведки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Нацполиция

О чем идет речь в материале:

  • Россия, по данным разведки, готовит новые "нападения на украинцев"
  • Президент поручил проработать меры по противодействию планам РФ

Страна-агрессор Россия готовит новые террористические акты и нападения на украинских граждан, подобные тому, который произошел во Львове в ночь на 22 февраля. Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей", - подчеркнул глава государства.

видео дня

Новые детали теракта во Львове

Зеленский сообщил, что сегодня были заслушаны доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и других правоохранителей по расследованию теракта во Львове. Он подчеркнул, что другую квалификацию события выбрать сложно – это был именно циничный и жестокий теракт с двумя взрывами, второй произошел, когда на место прибыли экстренные службы.

"25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, ей было 23 года. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни", - сообщил президент.

Президент добавил, что обстоятельства теракта сейчас тщательно анализируются. Многие факты уже установлены: исполнители были завербованы через Телеграм, а организация теракта имеет российское происхождение. МВД, Нацполиция и СБУ в ближайшее время предоставят детали обществу.

Зеленский также поручил разработать меры реагирования, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем. Он отметил, что украинские правоохранители имеют опыт противодействия таким угрозам и уже предотвратили десятки подобных ситуаций, постоянно работая над противодействием вербовке.

"И нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу", - резюмировал он.

Смотрите видео взрывов во Львове:

/ Скриншот

Теракт во Львове - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два сильных взрыва, которые были слышны в разных частях города. Воздушная тревога перед этим не объявлялась. Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как террористический акт.

В результате взрывов в центральной части города пострадали более 20 человек, есть погибшая. Жертвой стала 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. В патрульной полиции Львовщины сообщили, что старший лейтенант была родом из Волыни, а впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании лица, подозреваемого в совершении теракта во Львове.

Правоохранительные органы обнародовали видеозапись, на которой зафиксирован момент закладки взрывчатки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. По предварительным данным, сработали самодельные взрывные устройства, которые были спрятаны в мусорных контейнерах. В полиции отметили, что их установила подозреваемая — 33-летняя жительница Ровенской области.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

теракт новости Львова Львовщина Львовская область мэр Львова
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

