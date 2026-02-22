Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантуза

Появился нестандартный, но очень эффективный метод для устранения засора в трубах.

Назван идеальный способ прочистки слива / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Засор может полностью перекрыть поток воды

Особенно опасно выливать в раковину несколько ингредиентов

Засоры в кухонной раковине чаще всего возникают не из-за крупных отходов, а из-за жира, который незаметно накапливается внутри труб.

Остатки масла, соусов и мясного сока попадают в слив, оседают на стенках, остывают и постепенно образуют плотный налёт, пишет Express.

Со временем он сужает просвет трубы и может полностью перекрыть поток воды.

Если вода стала уходить медленно, первое, что стоит сделать, — пустить сильную струю горячей воды на несколько минут. Высокая температура помогает размягчить жировые отложения и смыть их дальше по системе, не давая им застыть внутри труб.

Для усиления эффекта можно добавить немного средства для мытья посуды: оно расщепляет жир и безопаснее для сантехники, чем агрессивная "химия". А вот холодную воду в такой ситуации лучше не использовать — она ускоряет застывание жиров и усугубляет проблему.

Особенно опасно выливать в раковину:

мясной жир и масло после жарки — они быстро твердеют;

соусы и подливки с жирной основой;

заварные и сливочные смеси, оставляющие плотный налёт;

растопленный воск от свечей;

сливочные ликёры, которые могут образовывать плотные отложения.

Лучшее решение — дать таким остаткам остыть и выбросить их в мусор, а не отправлять в канализацию.

Способы прочистки труб: мнение специалистов

Эксперты называют гидродинамическую очистку одним из наиболее результативных методов устранения засоров и накопившихся отложений в трубопроводах. Суть технологии заключается в подаче мощной струи воды под высоким давлением через специальное оборудование.

Установка включает насос, бак с водой и гибкий шланг с насадками разного типа — их выбирают в зависимости от степени и характера загрязнения. Сильный поток воды эффективно смывает налёт со стенок труб, очищая их по всей длине и при этом не повреждая систему.

Посмотрите видео — как эффективно очистить засор своими руками

В сети появилось видео, где автор делится нестандартным, но очень эффективным методом для устранения засора в трубах. Для этого он использовал старый сантехнический трос, прикрепив к нему гибкий шланг и закрепив все это проволокой для дополнительной прочности.

Чтобы облегчить процесс продвижения инструмента в трубе, он добавил металлический изгиб. В итоге самодельный инструмент позволил быстро справиться с засором без больших затрат и сложных процедур.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

