Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантуза

Алексей Тесля
22 февраля 2026, 19:35
150
Появился нестандартный, но очень эффективный метод для устранения засора в трубах.
раковина
Назван идеальный способ прочистки слива / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Засор может полностью перекрыть поток воды
  • Особенно опасно выливать в раковину несколько ингредиентов

Засоры в кухонной раковине чаще всего возникают не из-за крупных отходов, а из-за жира, который незаметно накапливается внутри труб.

Остатки масла, соусов и мясного сока попадают в слив, оседают на стенках, остывают и постепенно образуют плотный налёт, пишет Express.

видео дня

Со временем он сужает просвет трубы и может полностью перекрыть поток воды.

Если вода стала уходить медленно, первое, что стоит сделать, — пустить сильную струю горячей воды на несколько минут. Высокая температура помогает размягчить жировые отложения и смыть их дальше по системе, не давая им застыть внутри труб.

Для усиления эффекта можно добавить немного средства для мытья посуды: оно расщепляет жир и безопаснее для сантехники, чем агрессивная "химия". А вот холодную воду в такой ситуации лучше не использовать — она ускоряет застывание жиров и усугубляет проблему.

Особенно опасно выливать в раковину:

  • мясной жир и масло после жарки — они быстро твердеют;
  • соусы и подливки с жирной основой;
  • заварные и сливочные смеси, оставляющие плотный налёт;
  • растопленный воск от свечей;
  • сливочные ликёры, которые могут образовывать плотные отложения.

Лучшее решение — дать таким остаткам остыть и выбросить их в мусор, а не отправлять в канализацию.

Способы прочистки труб: мнение специалистов

Эксперты называют гидродинамическую очистку одним из наиболее результативных методов устранения засоров и накопившихся отложений в трубопроводах. Суть технологии заключается в подаче мощной струи воды под высоким давлением через специальное оборудование.

Установка включает насос, бак с водой и гибкий шланг с насадками разного типа — их выбирают в зависимости от степени и характера загрязнения. Сильный поток воды эффективно смывает налёт со стенок труб, очищая их по всей длине и при этом не повреждая систему.

Посмотрите видео — как эффективно очистить засор своими руками

В сети появилось видео, где автор делится нестандартным, но очень эффективным методом для устранения засора в трубах. Для этого он использовал старый сантехнический трос, прикрепив к нему гибкий шланг и закрепив все это проволокой для дополнительной прочности.

Чтобы облегчить процесс продвижения инструмента в трубе, он добавил металлический изгиб. В итоге самодельный инструмент позволил быстро справиться с засором без больших затрат и сложных процедур.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

21:06Украина
Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

19:31Война
Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Последние новости

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

Реклама
18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

18:10

Почему ранний посев перца снижает урожайность: объяснение агрономов

17:59

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:48

Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

17:33

Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

17:05

Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороныВидео

17:01

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Реклама
16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

14:37

Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

14:31

Женщина заложила взрывчатку в мусорные баки: свежие подробности теракта во ЛьвовеВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

13:53

Эксперты раскрыли гарантированный способ избавиться от живота после 60 лет

13:50

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:43

"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

13:27

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФФотоВидео

13:15

"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

12:54

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

12:51

Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

12:24

Как вырастить цветы там, где ничего не растет: советы экспертов

11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

11:01

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

Реклама
11:01

Любовный гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по УкраинеФото

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять