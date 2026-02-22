Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантуза

Вы узнаете:
- Засор может полностью перекрыть поток воды
- Особенно опасно выливать в раковину несколько ингредиентов
Засоры в кухонной раковине чаще всего возникают не из-за крупных отходов, а из-за жира, который незаметно накапливается внутри труб.
Остатки масла, соусов и мясного сока попадают в слив, оседают на стенках, остывают и постепенно образуют плотный налёт, пишет Express.
Со временем он сужает просвет трубы и может полностью перекрыть поток воды.
Если вода стала уходить медленно, первое, что стоит сделать, — пустить сильную струю горячей воды на несколько минут. Высокая температура помогает размягчить жировые отложения и смыть их дальше по системе, не давая им застыть внутри труб.
Для усиления эффекта можно добавить немного средства для мытья посуды: оно расщепляет жир и безопаснее для сантехники, чем агрессивная "химия". А вот холодную воду в такой ситуации лучше не использовать — она ускоряет застывание жиров и усугубляет проблему.
Особенно опасно выливать в раковину:
- мясной жир и масло после жарки — они быстро твердеют;
- соусы и подливки с жирной основой;
- заварные и сливочные смеси, оставляющие плотный налёт;
- растопленный воск от свечей;
- сливочные ликёры, которые могут образовывать плотные отложения.
Лучшее решение — дать таким остаткам остыть и выбросить их в мусор, а не отправлять в канализацию.
Способы прочистки труб: мнение специалистов
Эксперты называют гидродинамическую очистку одним из наиболее результативных методов устранения засоров и накопившихся отложений в трубопроводах. Суть технологии заключается в подаче мощной струи воды под высоким давлением через специальное оборудование.
Установка включает насос, бак с водой и гибкий шланг с насадками разного типа — их выбирают в зависимости от степени и характера загрязнения. Сильный поток воды эффективно смывает налёт со стенок труб, очищая их по всей длине и при этом не повреждая систему.
Посмотрите видео — как эффективно очистить засор своими руками
В сети появилось видео, где автор делится нестандартным, но очень эффективным методом для устранения засора в трубах. Для этого он использовал старый сантехнический трос, прикрепив к нему гибкий шланг и закрепив все это проволокой для дополнительной прочности.
Чтобы облегчить процесс продвижения инструмента в трубе, он добавил металлический изгиб. В итоге самодельный инструмент позволил быстро справиться с засором без больших затрат и сложных процедур.
Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.
Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.
