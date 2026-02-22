Укр
"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

Анна Косик
22 февраля 2026, 13:50
Прекращение транзита нефти не дает покоя венгерским политикам, поэтому они решили "вставлять палки в колеса" Украине.
сийярто, россия
В Венгрии заявили о споре с правительством Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/FM_Szijjarto

Что сообщил Сийярто:

  • Венгрия будет блокировать новый пакет санкций против РФ
  • Венгерские политики планируют блокировать все важные решения для Киева
  • Украина должна возобновить транзит нефти через "Дружбу"

Совет по иностранным делам Европейского Союза в понедельник, 23 февраля, планирует принять 20-й пакет санкций против страны-агрессора России. Однако одна из стран-членов планирует блокировать это решение.

Речь идет о Венгрии. О такой позиции страны в соцсети X сообщил глава МИД Петер Сийярто. Причиной блокирования новых санкций против РФ он назвал прекращение транзита Украиной нефти через нефтепровод "Дружба".

Представитель Венгрии, фактически, объявил ультиматум Киеву: пока транзит не будет возобновлен, страна будет блокировать любые важные для Украины решения в Евросоюзе.

"До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", мы не позволим продвигать решения, важные для Киева", - подчеркнул он.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Поставки электроэнергии Венгрия не будет прекращать

После правительственного энергетического совета, который состоялся 22 февраля, Сийярто также опубликовал обращение, в котором заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность".

А все потому, что в Украине, а именно в Закарпатье, проживают венгры, которым страна якобы не хочет навредить.

"Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с поставками электроэнергии. Ведь почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", - сказал он.

Сьиярто подчеркнул, что спор в Венгрии возник не с людьми, которые живут в Украине, а с государством, правительством и президентом Владимиром Зеленским.

Опасен ли для Украины ультиматум Венгрии - мнение эксперта

Главред писал , что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Венгрия заявила о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок.

Однако эти действия пока не выглядят критическими для Украины. Дело в том, что объемы импорта из Венгрии и Словакии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.

Угрозы Венгрии и Словакии из-за нефтепровода "Дружба" - что известно

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине и начал откровенный энергетический шантаж. Он заявил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок Украине электроэнергии, если она не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Накануне также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит поставки нефти по нефтепроводу Дружба до понедельника, его страна в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.

Больше новостей:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто — венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм, а также российскую пропаганду в вопросах, касающихся Украины и Грузии.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
