Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

Во время встречи украинского президента и российского диктатора может присутствовать еще один лидер.

https://glavred.info/war/zelenskiy-skoro-mozhet-vstretitsya-s-putinym-vitkoff-nazval-sroki-10742861.html Ссылка скопирована

Уиткофф сказал, когда Зеленский и Путин могут провести переговоры / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, kremlin.ru

Что сказал Уиткофф:

Зеленский может встретиться с Путиным в ближайшее время

Встречи спецпосланца Трампа с российским диктатором были направлены на организацию встречи лидеров

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вынесли на обсуждение предложения, которые могут привести к встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил в интервью Fox News сам спецпосланник Дональда Трампа Уиткофф. По его словам, встреча на уровне лидеров Украины и РФ может состояться в ближайшие три недели.

видео дня

"Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа - Главред). Посмотрим. Он не хочет встречаться, если не уверен, что сможет довести дело до результата. У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - подчеркнул он.

Также Уиткофф объяснил, для чего встречался с кремлевским диктатором. Он утверждает, что без таких встреч организация прямых переговоров Путина с Зеленским была бы невозможна.

Каковы возможные последствия переговоров Зеленского и Путина - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, президент Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий должен обсуждаться непосредственно между ним и Владимиром Путиным, и эту позицию поддержал Дональд Трамп

В то же время, по его мнению, сама по себе возможная встреча лидеров Украины и России вряд ли приведет к конкретным договоренностям по территориальному урегулированию.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский приглашал российского диктатора Владимира Путина приехать в Киев на переговоры, если тот решится.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть "подготовлена только путем процесса на экспертном уровне".

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время.

Другие новости:

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, который нейтрально освещает события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред