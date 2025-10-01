Укр
Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

Анна Косик
1 октября 2025, 13:42обновлено 1 октября, 14:44
В России продолжают утверждать, якобы готовы к дипломатическому решению конфликта.
Путин, Зеленский, Песков
Что в Кремле говорят о возможности встречи Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншоты

Что сказал Песков:

  • Встреча Путина и Зеленского требует особой подготовки
  • Украина затягивает ответ по предложениям РФ
  • Россия открыта к дипломатическому решению конфликта

Представители страны-агрессора России не прекращают делать вид, будто бы хотят урегулировать войну в Украине мирным путем. На этот раз снова выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как пишут российские СМИ, он сделал заявление относительно встречи кремлевского диктатора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков утверждает, что такая встреча может быть "подготовлена лишь путем процесса на экспертном уровне".

Как в Кремле оправдывают агрессию против Украины

Соратник Путина не смог не обвинить Украину в продолжении войны. Он сказал, якобы Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение России по трем рабочим группам.

Также Песков в очередной раз заявил, что Россия якобы остается открытой к урегулированию "украинского кризиса" через дипломатические переговоры и политические контакты. Но при этом в переговорном процессе России и Украины возникла пауза.

Как вероятность встречи диктатора и президента Украины оценивает эксперт

Главред писал, что по мнению политолога Владимира Фесенко, встреча Зеленского с Путиным теоретически возможна, и ее инициировал сам Зеленский, стремясь, чтобы в переговорах участвовала третья сторона - Трамп.

Трамп согласился, однако со стороны Путина это может быть ловушкой - попыткой создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

Встреча Зеленского и Путина - что известно

Напомним, Главред писал, что Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предложил Зеленскому встретиться в Москве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский ответил на это "приглашение" российского диктатора. Он считает, что это предложение главы РФ было попыткой сорвать встречу.

Ранее также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина необходима, потому что если ее не будет, война продолжится.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

