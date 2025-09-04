Укр
"Встреча нужна": Зеленский ответил Путину на "приглашение" в Москву

Виталий Кирсанов
4 сентября 2025, 18:36
Зеленский отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
Что сказал Зеленский:

  • Украина поддерживает и трехстороннюю встречу, и двустороннюю
  • Со стороны РФ нет желания окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на "приглашение" российского диктатора Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве. Об этом говорится в заявлении Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

"Встреча нужна. Это не о желании, а это нужно. Мы поддерживали в любом формате и трехстороннюю встречу, и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", - добавил президент.

Какие есть козыри Украины в войне против России - мнение эксперта

Как писал Главред, если говорить о сильных сторонах Украины, то прежде всего это стойкость украинского народа и мощь ВСУ. Украинское общество не собирается сдаваться перед Путиным. Об этом заявил политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это увидел весь мир еще в 2022 году. Ведь тогда никто не верил, что мы выстоим перед Россией. Никто, включая наших западных партнеров, в частности тогдашнего президента США Байдена и многих других. Но - выстояли, потому что оказалось, что у нас сильные армия и общество", - отметил Фесенко.

По его словам, еще одним преимуществом Украины являются удары по глубине российской территории. Украинские военные еще не используют баллистические или крылатые ракеты, но почти ежедневно наносят мощные удары беспилотниками по стратегически важным объектам РФ.

Заявления Путина в Пекине о войне в Украине:

Как сообщал Главред, Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Напомним, во время саммита ШОС российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в очередной раз озвучил ряд циничных заявлений относительно войны против Украины и представил собственное видение ее завершения.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои территории. Зеленский подчеркнул, что любые уступки лишь подтолкнут Путина к дальнейшей агрессии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным Путин новости война России и Украины
