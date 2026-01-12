Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

Матовость и блеск являются результатом контакта фольги с валиками.

https://glavred.info/life/blestyashchey-ili-matovoy-kakoy-storonoy-na-samom-dele-nuzhno-klast-folgu-10731575.html Ссылка скопирована

Как правильно использовать фольгу / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевое:

Блеск и матовость фольги — лишь следствие производства

Исключение — антипригарная фольга

Есть случаи, когда фольгу лучше не использовать

Алюминиевая фольга давно стала незаменимым инструментом на кухне — ею накрывают мясо во время запекания, выстилают противень, заворачивают продукты для приготовления или разогрева. Но, несмотря на ее популярность, многие до сих пор сомневаются: имеет ли значение, какой стороной — блестящей или матовой — использовать фольгу во время приготовления, пишет Allrecipes.

Специалисты объясняют, что разница между сторонами возникает не из-за замысла производителей, а из-за технологии производства. Во время финального этапа холодной прокатки два слоя алюминия одновременно проходят между полированными стальными валиками. Именно та сторона, которая касается валиков, становится блестящей, а другая остается матовой. То есть никакой функциональной разницы между сторонами нет — это лишь побочный эффект технологии.

видео дня

Эксперты отмечают: для обычной и сверхпрочной фольги не имеет значения, какой стороной ее класть на противень или на продукт. Обе поверхности одинаково безопасны и не влияют на вкус или качество блюда. Производители также подтверждают, что фольгу можно использовать любой стороной.

Впрочем, есть исключение. Антипригарная фольга имеет специальное покрытие именно на матовой стороне, поэтому продукты следует класть именно на него — так еда не будет прилипать и легко сниматься после приготовления.

Специалисты также советуют помнить о нескольких ситуациях, когда фольга может навредить. Не стоит накрывать ею мясо, которое маринуется в соленом рассоле — алюминий вступает в реакцию с солью, образуя нежелательные соединения и изменяя вкус. Не рекомендуется выстилать фольгой противень для печенья — тесто снизу пропекается слишком быстро. И не следует накрывать фольгой остатки еды, ведь материал не герметичен и не защищает продукты от посторонних запахов.

Во всех остальных случаях фольгу можно использовать так, как удобно, только учитывая особенности антипригарного покрытия.

Также рекомендуем такие новости:

Об источнике: Allrecipes Allrecipes — популярный международный кулинарный сайт, где пользователи публикуют, оценивают и обсуждают рецепты блюд со всего мира. Платформа объединяет большую базу проверенных рецептов, советы по приготовлению и активное сообщество домашних поваров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред