Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на важном направлении.

https://glavred.info/front/voyska-rf-prodvinulis-na-vazhnom-uchastke-fronta-v-deepdtate-pokazali-izmeneniya-10744292.html Ссылка скопирована

Оккупанты продвинулись возле трех сел на важном направлении / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Кратко:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Россияне продвинулись возле трех сел в Донецкой области

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора РФ имеет территориальные успехи на территории Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в четверг, 26 февраля.

видео дня

Отмечается, что оккупанты имеют территориальные успехи вблизи села Резниковка Северской городской общины Бахмутского района.

Кроме того, армия РФ продвинулась возле сел Пазено и Приволье Соледарской городской общины Бахмутского района.

"Враг продвинулся вблизи Резницовки, Пазено и Приволья", - говорится в сообщении.

Какая будет ситуация на фронте весной 2026 года - мнение военного

Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что с приходом весны ситуация на фронте может обостриться.

Он отметил, что в течение последнего года противник существенно усовершенствовал взаимодействие между малыми пехотными подразделениями и операторами беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая слаженная интеграция пока еще не достигла соответствующего уровня.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", - отметил Филатов.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят выйти на подступы к Запорожью, но для этого российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей - поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ. На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра.

Накануне стало известно, что оккупационная армия РФ накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

DeepState / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред