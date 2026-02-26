Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

Кратко:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Россияне продвинулись возле трех сел в Донецкой области
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора РФ имеет территориальные успехи на территории Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в четверг, 26 февраля.
Отмечается, что оккупанты имеют территориальные успехи вблизи села Резниковка Северской городской общины Бахмутского района.
Кроме того, армия РФ продвинулась возле сел Пазено и Приволье Соледарской городской общины Бахмутского района.
"Враг продвинулся вблизи Резницовки, Пазено и Приволья", - говорится в сообщении.
Какая будет ситуация на фронте весной 2026 года - мнение военного
Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что с приходом весны ситуация на фронте может обостриться.
Он отметил, что в течение последнего года противник существенно усовершенствовал взаимодействие между малыми пехотными подразделениями и операторами беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая слаженная интеграция пока еще не достигла соответствующего уровня.
"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", - отметил Филатов.
Ситуация на фронте – последние новости
Напомним, Главред писал, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны осуществили контратакующие действия и смогли оттеснить российские оккупационные войска.
Ранее сообщалось, что оккупанты хотят выйти на подступы к Запорожью, но для этого российским войскам необходимо преодолеть один из самых сложных рубежей - поселок Степногорск, который удерживают подразделения ВСУ. На этом участке сосредоточено около 20 тысяч россиян, которые пытаются прорваться на север в направлении областного центра.
Накануне стало известно, что оккупационная армия РФ накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.
