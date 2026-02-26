Укр
Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

Мария Николишин
26 февраля 2026, 15:11
Умеров сказал, что о результатах разговора сообщит после завершения встречи.
Встреча делегаций в Женеве / коллаж: Главред. фото: Офис президента, t.me/umerov_rustem

Главное:

  • В Женеве началась встреча делегаций Украины и США
  • Будет обсуждаться подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров
  • Также важные вопросы - поддержка и восстановление Украины после войны

В Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. В частности, стороны планируют обсудить подготовку к следующему раунду переговоров с участием России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двусторонняя встреча с американской делегацией - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, переговорные команды намерены обсудить ряд важных вопросов в рамках мирного соглашения, в частности механизмы экономической поддержки и восстановления Украины после войны.

"Вместе с экономической командой правительства подробно проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества", - отметил Умеров.

Также будет обсуждаться подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. Секретарь СНБО говорит, что необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом.

"Важный блок – гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан. Работаем над практическими решениями. Об итогах сообщим после завершения встречи", – подытожил он.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Сдвиг в переговорах с РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что мирные переговоры между Украиной и Россией при участии США идут сложно, но дипломатический процесс подходит к критической грани.

Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, ведь отсутствие ответственности для агрессора создает риск повторения войны.

"Переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения – продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит", – сказал Буданов.

Переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что команды активно работают над переговорным процессом, и выразил благодарность за усилия и вовлеченность в работу по завершению войны.

Издание CNN писало, что Украина, США и страна-агрессор Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. В то же время политические переговоры все еще были напряженными.

Кроме того, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассчитывает на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и считает, что она должна состояться до возможных трехсторонних переговоров с участием также Дональда Трампа.

Читайте также:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

