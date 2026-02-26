Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

Визуальные головоломки - отличный способ потренировать мозг. Они развивают концентрацию, улучшают память и помогают прокачать внимание к деталям.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особой популярностью пользуются задания формата "Найдите отличия". Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны едва заметные различия. Именно такие задачи так любят читатели, отмечает Jagranjosh.

Готовы проверить свою наблюдательность?

Перед вами два изображения мальчика с факелом. На первый взгляд они полностью совпадают, однако между ними есть три небольших отличия. Сможете ли вы обнаружить их всего за 31 секунду?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно изучите обе картинки. Различия могут скрываться где угодно - в цвете элементов, их форме или даже в расположении мельчайших деталей. Постарайтесь сосредоточиться и не упустить ничего важного.

Ограничение по времени делает задачу ещё интереснее: вам предстоит проверить не только зрение, но и умение быстро анализировать информацию.

Удалось найти все три отличия?

Если да - поздравляем! Это говорит о высокой концентрации и отличных навыках наблюдения.

Если же какие-то детали ускользнули от внимания, не расстраивайтесь - правильный ответ можно сверить ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

