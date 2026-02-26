Слова 'підлокітник' не существует - как правильно сказать на украинском

Популярный блогер Рами Аль Шайер подчеркнул, что слова "підлокітник" не должно быть в украинском языке.

Многие привычные слова, которые мы используем ежедневно, на самом деле являются кальками из других языков и не совсем соответствуют логике украинского. Одним из таких является слово "підлокітник", которое широко используется в быту, хотя правильнее его называть по-другому. Украинские эквиваленты назвал популярный журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok.

"С какого перепуга мы говорим "підлокітник", если у нас локти, а не локти? Тогда логично было бы говорить "підлікітник". На самом деле слово "підлокітник" - орфографическая калька и такого слова не должно быть в украинском языке", - отметил Рами.

Он подчеркнул, что словари и украинская литература подвергались длительному угнетению, из-за чего даже современные издания иногда используют ошибочные формы.

По словам Рами, когда вы удобно устраиваетесь в кресле или на кожаной подставке в автомобиле, правильным украинским словом будет поручень. Также существует традиционный эквивалент - бильце.

