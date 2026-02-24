Многие до сих пор используют кальку "любвеобильный", не догадываясь, что в украинском языке есть гораздо более выразительное и древнее слово.

Нередко украинцы, пытаясь описать человека, который часто влюбляется или имеет большое сердце для многих, ошибочно используют кальку из русского языка - "любвеобильный". Однако соловьиный язык имеет свой уникальный и чрезвычайно красивый эквивалент. Популярный журналист, музыкант и языковой активист Аль Шайер Рами в своем TikTok-блоге рассказал, какое слово следует использовать вместо суржика и откуда оно происходит.

По словам языковеда, сначала стоит разобраться с самим значением понятия. "Любвеобильность" - это способность глубоко любить или влюбляться во многих людей одновременно. В украинском языке для описания страстной натуры, склонной к частым влюбленностям, существует слово "велелюбний".

Рами подчеркивает, что не стоит путать его с похожим по звучанию словом "велелюбний". Это означает того, кто больше всего ценит свободу.

Интересно, что слово "велелюбний" встречается в украинской литературе и истории. Его употребляли еще в описаниях князя Владимира Великого, которого называли велелюбным из-за большого количества жен. Впоследствии это определение встречается и в художественных произведениях, в частности у писателей Пантелеймона Кулиша и Михаила Старицкого.

В частности, в произведениях Старицкого можно найти строки: "О влюбчивая панно, - заговорил трогательным голосом, - пусть осветит твое сердце благодать Божья и пусть защитит тебя от напастей".

Таким образом, вместо калькированного "любвеобильный" корректно употреблять исконно украинское слово "велелюбний", которое имеет глубокие исторические и литературные корни.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

