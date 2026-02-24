Укр
Читать на украинском
Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляется

Руслана Заклинская
24 февраля 2026, 20:10
Многие до сих пор используют кальку "любвеобильный", не догадываясь, что в украинском языке есть гораздо более выразительное и древнее слово.
Как по-украински сказать "любвеобильный"

Вы узнаете:

  • Почему слово "любвеобильный" является ошибочной калькой

  • Какой правильный украинский эквивалент следует использовать

  • Что означает слово "велелюбний"

Нередко украинцы, пытаясь описать человека, который часто влюбляется или имеет большое сердце для многих, ошибочно используют кальку из русского языка - "любвеобильный". Однако соловьиный язык имеет свой уникальный и чрезвычайно красивый эквивалент. Популярный журналист, музыкант и языковой активист Аль Шайер Рами в своем TikTok-блоге рассказал, какое слово следует использовать вместо суржика и откуда оно происходит.

По словам языковеда, сначала стоит разобраться с самим значением понятия. "Любвеобильность" - это способность глубоко любить или влюбляться во многих людей одновременно. В украинском языке для описания страстной натуры, склонной к частым влюбленностям, существует слово "велелюбний".

Рами подчеркивает, что не стоит путать его с похожим по звучанию словом "велелюбний". Это означает того, кто больше всего ценит свободу.

Интересно, что слово "велелюбний" встречается в украинской литературе и истории. Его употребляли еще в описаниях князя Владимира Великого, которого называли велелюбным из-за большого количества жен. Впоследствии это определение встречается и в художественных произведениях, в частности у писателей Пантелеймона Кулиша и Михаила Старицкого.

В частности, в произведениях Старицкого можно найти строки: "О влюбчивая панно, - заговорил трогательным голосом, - пусть осветит твое сердце благодать Божья и пусть защитит тебя от напастей".

Таким образом, вместо калькированного "любвеобильный" корректно употреблять исконно украинское слово "велелюбний", которое имеет глубокие исторические и литературные корни.

Как сообщал Главред, ласковые обращения - важная часть теплых отношений. Кроме привычных "зайчик" или "котик", украинский язык имеет много нежных вариантов: любий, серденько, рідний, сонце, янголе, миленький и другие.

Также после Радиодиктанта-2025 в соцсетях обратили внимание на редкие слова с тремя апострофами. Пользовательница предложила вариант "між'яр'їв'янин" - производное от "між'яр'я" (житель местности между оврагами).

Кроме этого, слово "першить" является разговорной калькой и отсутствует в нормативном украинском языке, объясняет Аль Шайер Рами. Правильный эквивалент - "пирхота", что означает щекотание и раздражение в горле.

О персоне: Рами Аль Шайер

Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

