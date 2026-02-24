Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

Женщина использовала уязвимость касс самообслуживания. Магазин потерял товаров на 63 тысячи гривен. Теперь девушке грозит тюремное заключение.

https://glavred.info/life/zhenshchina-sdelala-sebe-postoyannye-skidki-v-supermarkete-chto-ona-pridumala-10743578.html Ссылка скопирована

В Польше девушка использовала уязвимости касс самообслуживания / Коллаж Главред, фото: Shutterstock, Pexels

Вы узнаете:

Как женщина "уменьшала" стоимость товаров

Почему обман долго оставался незаметным

Что теперь грозит покупательнице

В польском городе Срем полиция предъявила обвинение местной жительнице, которую подозревают в систематическом использовании уязвимости касс самообслуживания в одном из дисконтных магазинов.

По данным следствия, предполагаемая схема применялась на протяжении нескольких месяцев. Общий ущерб торговой точки оценили почти в 5200 злотых (около 63 тысяч гривен). Об этом пишет wprost.pl.

видео дня

Как работала схема

Следователи установили, что покупательница неоднократно повторяла один и тот же алгоритм действий. Она подходила к терминалу с полной корзиной товаров, после чего манипулировала параметрами взвешивания. Использование специального сервисного кода позволяло уменьшить зафиксированный вес покупок.

Женщина уменьшала зафиксированный вес покупок / Фото: Pexels

В результате система списывала оплату лишь за самые дешевые позиции. Вместо обычных чеков на десятки или сотни злотых терминал фиксировал символические суммы. По версии полиции, подобные действия были совершены 59 раз.

Почему обман долго оставался незамеченным

В полиции подчеркнули, что подозреваемая, вероятно, рассчитывала на анонимность процесса самообслуживания.

Однако современные системы мониторинга и анализа транзакций фиксируют не только покупки, но и поведенческие отклонения. Именно цифровая аналитика помогла выявить повторяющиеся несоответствия.

Собранные доказательства стали основанием для предъявления обвинения по статье о мошенничестве. Согласно польскому законодательству, подобные деяния могут караться лишением свободы сроком до 8 лет.

Спор о юридической квалификации

Ситуация также вызвала обсуждение среди юристов. Присвоение товаров через кассы самообслуживания может трактоваться как кража, а не мошенничество. Ключевым фактором становится стоимость имущества: при небольших суммах речь может идти о правонарушении, при превышении установленного порога речь идет уже об уголовной ответственности.

В случае многократных эпизодов даже мелкие хищения могут объединяться в одно дело. Это значительно повышает тяжесть обвинений и возможное наказание.

Ранее Главред писал о том, что нужно знать, чтобы не потерять деньги на банковских счетах. В финансовой среде снова заговорили о рисках, которые таит привычка хранить все сбережения в одном банке.

Также сообщалось о том, что в популярном детском питании нашли опасный сюрприз и покупателям возвращают деньги. Nestlé объявила о добровольном отзыве определенных партий смесей NAN и NESTOGEN в Европе из-за потенциального риска наличия токсина цереулида.

Вам может быть интересно:

Что за издание - Wprost? Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред