Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священника

С началом Великого поста у верующих часто возникает немало вопросов относительно строгих ограничений этого периода. Помимо изменений в рационе и усиленной молитвы, многих волнует и то, не является ли грехом активный труд в первую неделю поста. Разъяснения по этому поводу дал священник ПЦУ Юлиан Тимчук в видео в TikTok.
По словам отца Юлиана, пост - это не повод для безделья. Наоборот, труд является неотъемлемой частью жизни христианина, и первая неделя поста не является исключением.
"Многие спрашивают меня, можно ли работать в первый день и неделю Великого поста. Можно! И во второй можно, и в третий - всегда работайте. Пост - это не о том, чтобы мы ленились. Есть работа возле дома - работайте, есть государственная работа - работайте. А как иначе?" - отметил священник.
Священнослужитель подчеркнул, что во время поста меняется не сам факт наличия работы, а внутреннее состояние человека во время ее выполнения. Главное отличие поста от "рядовой" недели - в сдержанности и осознанности.
"Наш язык должен быть осторожным, мы не должны употреблять злых слов. Мы должны понимать, куда мы движемся - к Воскресению", - добавил Юлиан Тымчук.
Несмотря на общее разрешение на работу, существуют дни, которые традиционно посвящаются исключительно Богу и отдыху от мирской суеты.
"Нельзя работать только в воскресенье и в большие праздники. А во все остальные дни - работаем", - подытожил священник.
О персоне: Юлиан Тимчук
Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.
