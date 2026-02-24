Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священника

Священник ПЦУ объяснил, как правильно совмещать повседневные обязанности с духовной жизнью.

https://glavred.info/life/mozhno-li-rabotat-v-pervuyu-nedelyu-velikogo-posta-otvet-svyashchennika-10743569.html Ссылка скопирована

Разрешено ли убирать и работать дома в дни Четыредесятницы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Можно ли работать в первый день и первую неделю Великого поста

Означает ли пост, что христианин должен избегать любой работы

В чем разница между работой в пост и в обычную неделю

С началом Великого поста у верующих часто возникает немало вопросов относительно строгих ограничений этого периода. Помимо изменений в рационе и усиленной молитвы, многих волнует и то, не является ли грехом активный труд в первую неделю поста. Разъяснения по этому поводу дал священник ПЦУ Юлиан Тимчук в видео в TikTok.

По словам отца Юлиана, пост - это не повод для безделья. Наоборот, труд является неотъемлемой частью жизни христианина, и первая неделя поста не является исключением.

видео дня

"Многие спрашивают меня, можно ли работать в первый день и неделю Великого поста. Можно! И во второй можно, и в третий - всегда работайте. Пост - это не о том, чтобы мы ленились. Есть работа возле дома - работайте, есть государственная работа - работайте. А как иначе?" - отметил священник.

Священнослужитель подчеркнул, что во время поста меняется не сам факт наличия работы, а внутреннее состояние человека во время ее выполнения. Главное отличие поста от "рядовой" недели - в сдержанности и осознанности.

"Наш язык должен быть осторожным, мы не должны употреблять злых слов. Мы должны понимать, куда мы движемся - к Воскресению", - добавил Юлиан Тымчук.

Несмотря на общее разрешение на работу, существуют дни, которые традиционно посвящаются исключительно Богу и отдыху от мирской суеты.

"Нельзя работать только в воскресенье и в большие праздники. А во все остальные дни - работаем", - подытожил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

Как ранее сообщал Главред, в христианстве ложь - не просто моральный порок, а духовная инфекция, которая разрушает человека и общество. Отец Василий Колодий объяснил, что отец лжи - дьявол. Поэтому выбор правды и честность перед собой и Богом - единственный путь к свободе.

Также запрещенных дат для крещения в 2026 году нет - обряд можно проводить в любой день, даже во время поста. ПЦУ советует крестить ребенка после 40 дней от рождения, когда мать может присутствовать в храме.

Кроме этого, священник Алексей Филюк объяснил, что пятница 13-го не страшна. Он призвал не бояться дат и суеверий, доверять Божьей воле и жить без страха.

Читайте также:

О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред