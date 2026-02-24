Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

В России все чаще звучат оценки о возможных серьезных экономических проблемах уже в ближайшие месяцы.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Россия не достигла прорывов в войне против Украины и столкнулась со стратегическим провалом.

По словам Жданова, за время полномасштабной войны РФ не смогла добиться значительных успехов на поле боя. Он отметил, что западные аналитики сравнивают темпы продвижения российской армии с действиями советских войск во время Второй мировой войны: за 1418 дней советская армия прошла около 1800 километров — от границы до Волги и далее до Берлина. В то же время, утверждает эксперт, российская армия за сопоставимый период не продемонстрировала аналогичных результатов, несмотря на интенсивные боевые действия.

"Результат четырех лет "большой войны" для России – это стратегический провал", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Эксперт также заявил о нарастающем кризисе внутри Российской Федерации. По его словам, в самой России все чаще звучат оценки о возможных серьезных экономических проблемах уже в ближайшие месяцы. Жданов утверждает, что в российских соцсетях появляются вопросы о целесообразности начала войны против Украины.

"У России не было и нет прорывов. Все, чего она добилась в Украине, – это стратегический провал, способный привести к необратимым процессам внутри РФ", — подчеркнул он.

Как писал Главред, Министерство обороны Украины разработало план войны, который будет реализовываться параллельно с дипломатией. Об этом сообщил глава МО Михаил Федоров. Согласно этому плану, Украина должна усилить оборону так, чтобы заставить страну-агрессора Россию к миру.

По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения по войне в Украине к 4 июля - дате празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов. Однако, пока ничто не указывает на готовность диктатора Владимира Путина согласиться на условия, отличные от его максимальных требований.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях, которые существуют на мирных переговорах с участием США и России. В частности, Трамп хочет, чтобы Зеленский одновременно подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности. В идеале подписание должно состояться на большой церемонии, знаменующей окончание войны.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес предположил, что президент США Дональд Трамп заключил бизнес-соглашения с РФ и ждет, когда Украина согласится на "мирный план", чтобы официально объявить о своих договоренностях с Москвой.

Закончит ли РФ войну в 2026 году: прогноз разведки

Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональд Трамп о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на беседы с руководителями пяти европейских спецслужб.

Источники издания заявили, что Москва не заинтересована в быстром завершении войны. Четверо из пяти собеседников считают, что Россия использует контакты с США для продвижения темы смягчения санкций и заключения выгодных экономических соглашений. Один из руководителей спецслужбы охарактеризовал недавний раунд переговоров в Женеве как "театр переговоров".

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились", - заявил один из источников.

Среди этих целей, по его словам, - устранение президента Украины Владимира Зеленский и превращение страны в "нейтральную" буферную зону для Запада.

Другой представитель разведки подчеркнул, что Москва не испытывает острой необходимости в срочном мире, а ее экономика, по его оценке, не находится на грани краха.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

