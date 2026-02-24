"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

Украинские знаменитости рассказали, что чувствовали 24 февраля 2022 года.

Знаменитости о полномасштабной войне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина, Елена Зеленская, Маричка Падалко

Кратко:

Украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

Как они встретили начало большой войны

Сегодня, 24 февраля, исполнилось четыре года с начала полномасштабной войны в Украине. Жизнь украинских знаменитостей полностью изменилось после вторжения РФ в нашу страну, и они рассказали в соцсетях, как узнали страшную новость.

Елена Зеленская

"Совсем как в учебнике истории", – скажут наши будущие слушатели. В разделе "Защита независимости". Но, чтобы это стало страницей учебника, нам приходится проживать это сейчас. Нам – не железным и не рожденным для войны, а обычным людям с чувствами, страхами, усталостью и надеждой. Очень разным и одновременно очень похожим людям Украины".

Елена Зеленская о полномасштабной войне / фото: скрин instagram.com, Елена Зеленская

Ирина Федишин

"Тихо болит. Сегодня зажигаем свечи памяти по тем, кто стал нашим небом. Вспоминаем каждого, кто пал за свободу Украины. Память о вас навсегда с нами. Помним. Скорбим. Благодарим. Герои не умирают – они живут в наших сердцах".

Ирина Федишин о полномасштабной войне / фото: скрин instagram.com, Ирина Федишин

Маша Ефросинина

"Четыре года назад даже в худших формах своего воображения я не могла предположить, что буду записывать это видео. Ненавижу ли я народ, к которому тогда обращалась? Больше всего. Так же ли я зла? Нет. Потому что злость – это бессилие. А мы добыли из себя за эти годы сверхчеловеческую силу. Единственное зло для меня навсегда – это Россия".

Маша Ефросинина о полномасштабной войне / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Андрей Бедняков

"Спасибо всем, кто продолжает делать все, чтобы у наших детей был трезубец на паспорте, а не "арьол". Абсолютно всем, кто прикладывает к этому руку. Искренне благодарен! И буду благодарен всегда. Вечная слава тем, кто на щите".

Андрей Бедняков о полномасштабной войне / фото: скрин instagram.com, Андрей Бедняков

Григорий Решетник

"Эти годы пролетели, как мгновение. Годы страданий, боли, отчаяния, горя, и одновременно – веры, силы, сплоченности, единения, борьбы. Выстояли без сомнений, однако еще не победили. Битва света и тьмы продолжается".

Григорий Решетник о полномасштабной войне / фото: скрин instagram.com, Григорий Решетник

Маричка Падалко

"К большой войне, которая длится более четырех лет, меня не готовил ни один жизненный опыт. "Долгая война" для меня всегда ассоциировалась с продолжительностью Второй мировой на территории Украины. И даже это казалось несказанно долго. "Разве такое можно выдержать?.." Спасибо ВСУ и всем Силам обороны за эти годы сопротивления. Это выдержка, которой бы не продемонстрировала ни одна другая армия мира. Вечная память всем, кого Россия лишила жизни".

Маричка Падалко о полномасштабной войне / фото: скрин instagram.com, Маричка Падалко

Отметим, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский редко высказывается о своих детях, которые во время полномасштабной войны остаются жить в Украине. Зеленский отметил, что узнает много нового во время разговоров с дочерью Александрой.

А также украинский известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области.

