Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

Виталий Кирсанов
24 февраля 2026, 10:58
Агентство отмечает, что переговорный процесс уже неоднократно оказывался под угрозой срыва.
Кратко:

  • В этом году состоялись три раунда трёхсторонних консультаций
  • Путин не демонстрирует готовности отказаться от территориальных притязаний

Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения по войне в Украине к 4 июля - дате празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов. Однако, по данным Bloomberg, пока ничто не указывает на готовность диктатора Владимира Путина согласиться на условия, отличные от его максимальных требований.

Агентство отмечает, что переговорный процесс уже неоднократно оказывался под угрозой срыва. Более того, некоторые американские чиновники в частных беседах признают отсутствие сигналов о том, что Москва готова смягчить свою позицию.

В этом году состоялись три раунда трёхсторонних консультаций в Абу-Даби и Женеве, однако они не принесли ощутимого результата. При этом европейские партнёры Украины фактически исключены из процесса, несмотря на то что именно они в значительной степени финансируют закупки вооружений после того, как Трамп сократил военную поддержку со стороны США.

По информации источников, диалог между Украиной, США и Россией формально остаётся конструктивным, но по сути оказался в тупике. Как сообщил представитель НАТО, Москва и Вашингтон фактически пытаются переложить ответственность за уступки друг на друга. Переговоры координируют спецпосланник США Стивен Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По оценке источника, исход может означать либо отказ России от части своих "красных линий", включая полный контроль над восточным Донбассом, либо ослабление поддержки Украины со стороны США.

Ключевые разногласия

Несмотря на серьёзные потери на фронте и нарастающее экономическое давление, Путин не демонстрирует готовности отказаться от территориальных притязаний, включая районы Донецкой области, которые российским войскам не удалось полностью занять. Москва также настаивает на сохранении контроля над Запорожской атомной электростанцией, находящейся под её оккупацией с начала вторжения.

Украина, в свою очередь, отвергает требования о выводе войск из Донбасса и предлагает зафиксировать прекращение огня по текущей линии фронта. Соединённые Штаты выдвинули инициативу создания в регионе свободной экономической зоны и предоставления Киеву гарантий безопасности на случай новых атак.

Окончательного решения по будущему атомной станции пока нет. Американская сторона предложила модель трёхстороннего разделения контроля, однако Киев выступает против любого формата совместного управления с Россией, допуская лишь возможность американского участия.

Риски затяжной войны

Среди опасений союзников Украины - сценарий, при котором Москва согласится на формальное перемирие, позволив Трампу объявить о дипломатическом успехе, но при этом продолжит давление через гибридные методы, включая саботаж и вмешательство во внутренние процессы страны.

Старший научный сотрудник Центра "Россия – Евразия" Фонда Карнеги Татьяна Становая считает, что при сохранении нынешней власти в Кремле и отсутствии масштабных внутренних потрясений война может продолжаться. По её мнению, российское руководство не готово идти на серьёзные уступки даже в условиях затяжного финансово-экономического кризиса.

Изменят ли США подход к переговорам с РФ - мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович заявил, что позиция США по войне в Украине вряд ли изменится. По его словам, США пока не готовы переходить к реальному жесткому давлению на Россию, сохраняя ключевой контроль в структурах НАТО и над стратегическими силами, в частности ядерным оружием.

Рейтерович считает, что Соединенные Штаты постепенно перекладывают ответственность за урегулирование войны на Европу. В то же время Вашингтон продолжает работать и рассчитывает на результат, однако к переходу к действительно жесткому давлению на Россию американская сторона пока не готова.

Мирные переговоры - что известно

Напомним, президент Украины рассказал, что на мирных переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, позиции сторон по территориям, в частности Донбасса, существенно расходятся. Зеленский заявил, что Украина не уйдет из Донбасса и не признает оккупированные территории российскими. Новый раунд переговоров состоится в Швейцарии

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в ходе последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса.

Также 21 февраля Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе и подчеркнул, что Украина готова работать для достижения результатов на переговорах. Он также выразил надежду, что новый санкционный пакет ЕС усилит давление на Россию.

Как сообщал Главред, Украина, США и Россия достигли прогресса в отношении механизма прекращения огня во время трехсторонних переговоров в Женеве. По данным источника CNN, стороны смогли продвинуться в определении того, как именно будет работать режим прекращения огня.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
