Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Украинский город во времена СССР переименовали в честь советской летчицы.

https://glavred.info/culture/pochti-20-let-zhilo-s-imenem-zhenshchiny-chey-prah-nes-stalin-chto-eto-za-gorod-ukrainy-10743188.html Ссылка скопирована

Как раньше назывался Бердянск/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Каким было первое название Бердянска

Почему советская власть на 20 лет "стерла" название Бердянск

Кем была Полина Осипенко

Бердянск — город солнца, морского бриза и уникальной косы, которую часто называют жемчужиной Азовского побережья. Однако за фасадом уютного курорта скрывается сложная судьба города, который за век своего существования неоднократно менял свое название.

Главред узнал историю города Бердянск.

видео дня

Откуда происходит название города

После основания в XVI веке поселение называлось Новоногайск в честь ногайцев, которые поселились здесь. В 1836 году на месте казачьих и рыбацких поселений был официально основан город.

До 1841 года город назывался Берда. Слово "Берда" в переводе с ногайского означает "данный Богом" или "богатый". Это неудивительно, ведь устье реки Берда всегда славилось рыбными промыслами и плодородными землями. Лишь в 1841 году указ царя закрепил за городом современное имя, которое он носит и по сей день, за исключением советского периода.

Какова история развития города

История Бердянска началась не с чиновничьих приказов, а с казацкой отваги. Еще в 1673 году запорожские и азовские казаки построили здесь первую пристань. Со временем маленькое поселение рыбаков разрослось до стратегического порта.

1 июля 1830 года состоялась официальная церемония открытия пристани, а поселение получило название Ново-Ногайск. В 1835 году после завершения строительства порта город получил статус города.

Через несколько лет, 1 января 1841 года, царь Николай I переименовал город в Бердянск, о чем говорится на сайте Института истории Украины НАН Украины. 17 ноября 1844 года утвержден первый герб города и Бердянского уезда.

В декабре 1917 года город заняли большевики, а в течение следующих трех лет он последовательно находился под властью Центральной Рады, гетманата, большевиков и деникинцев. Окончательно город оказался под советской оккупацией.

Во время Второй мировой войны Бердянск оккупировали немецкие войска 7 октября 1941 года, а освободили - 17 сентября 1943 года. Именно эта дата с 1996 года отмечается как День города.

В 2005 году Украина официально признала Бердянск курортом государственного значения. Этот город - уникальный природный хаб, где морской воздух сочетается с целебными грязями лиманов, а Бердянская коса считается одним из самых ценных природных заповедников региона.

Почему город почти 20 лет назывался в честь летчицы СССР

Советская власть любила стирать историческую память, заменяя названия городов именами своих героев. С 17 июля 1939 года по 26 июня 1958 года Бердянск на картах обозначался как Осипенко.

Город переименовали в честь Полины Осипенко — звезды советской авиации, которая родилась неподалеку, в селе Новоспасовка. Она была символом эпохи: устанавливала мировые рекорды высоты и дальности полетов, за что стала одной из первых женщин-героинь СССР.

Кем была Полина Осипенко и почему ее прах нес Сталин

Судьба Полины — это история стремительного взлета и трагического падения. Летом 1937 года она потрясла мир тремя рекордами высоты, а через год возглавила перелет "Севастополь — Архангельск". Она пролетела более 6000 километров без пересадок — на то время это казалось пределом человеческих возможностей. Однако триумф был недолгим.

В 1939 году во время тренировок ее самолет вошел в штопор. Катастрофа была фатальной. Уровень ее популярности был настолько высоким, что во время похорон урну с ее прахом к Кремлевской стене нес лично Иосиф Сталин. Кроме города, в честь летчицы переименовали и ее родное село, которое до сих пор официально называется Осипенко.

Что происходит с городом сейчас

С 27 февраля 2022 года Бердянск оккупирован российскими войсками. Жители вышли на протест против оккупации, который был разогнан силой. Позже оккупанты открыли в городе мурал в честь Полины Осипенко.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Институт истории Украины НАН Украины Институт истории Украины НАН Украины — ведущее научно-исследовательское учреждение в сфере исторических наук в Украине, входящее в структуру Национальной академии наук Украины. Основан в 1936 году в Киеве. Институт занимается фундаментальными и прикладными исследованиями по истории Украины от древнейших времен до современности, издает научные труды, монографии, энциклопедические издания и участвует в формировании государственной исторической политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред