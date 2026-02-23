Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

Инна Ковенько
23 февраля 2026, 16:40
В советское время эти имена звучали актуально и часто повторялись в семьях, а сегодня воспринимаются как характерная черта своего поколения.
Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают
Какие имена были популярны в СССР и почему сейчас о них забыли/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие имена были популярны в СССР
  • Какое происхождение имени Нинель
  • Почему имя Светлана было таким популярным

Имена всегда были отражением времени, в котором рождался человек. В советскую эпоху они становились своеобразными символами поколений: одни звучали светло и современно, другие несли идеологический подтекст, а некоторые возникали как результат смелых экспериментов.

Главред рассказывает, какие имена были популярны в СССР и почему сегодня их почти не используют.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Светлана

В середине ХХ века имя Светлана стало настоящим символом новизны, пишет Oboz.ua. Оно звучало торжественно и светло, отвечало спросу на современные имена, которые должны были отличаться от традиционных. Популярность была настолько велика, что имя закрепилось за целым поколением. Именно поэтому сегодня молодые родители редко его выбирают.

Октябрина

Это имя было прямым отражением революционного энтузиазма. Октябрина появилась как символ Октябрьской революции и новой эпохи, и его выбор часто был своеобразной декларацией убеждений. В советское время оно имело идеологическую нагрузку, а сейчас воспринимается как исторический артефакт, и современные родители почти не обращаются к нему.

Нинель

На слух имя звучит мягко и необычно, но его происхождение сразу выдаёт политический подтекст — это "Ленин" наоборот. В свое время такая креативность казалась оригинальной, и Нинель действительно встречалась довольно часто. Сегодня же подобные словесные конструкции выглядят скорее диковиной, чем модным трендом. Имя осталось в воспоминаниях о советской эпохе, но новому поколению оно не кажется привлекательным.

Надежда

Простое и в то же время глубокое по значению имя долго оставалось популярным. Оно символизировало оптимизм и веру в лучшее, что было важно в непростые времена. Надежда звучала естественно и понятно, поэтому ее часто давали новорожденным. Однако современная мода тяготеет к редким или международным формам, и Надежда постепенно отошла на второй план.

Людмила

Имя со значением "милая людям" в ХХ веке было чрезвычайно распространенным. Его можно было встретить в театрах, на производствах, в документах — оно стало частью повседневности. Сегодня Людмила кажется слишком привязанной к прошлому, но славянские имена часто возвращаются через поколения. Поэтому не исключено, что когда-нибудь оно снова станет модным.

Галина

Галина была одним из самых распространенных имен советской эпохи. Оно звучало ровно и сдержанно, не вызывало резких ассоциаций и хорошо вписывалось в общую атмосферу времени. Сегодня же родители чаще выбирают более звонкие и эмоциональные варианты, поэтому Галина потеряла популярность.

Зинаида

Это имя всегда имело ощущение веса и внутренней силы. Оно ассоциировалось со взрослостью и ответственностью, поэтому часто встречалось среди женщин старшего поколения. Современная тенденция к более легким и коротким формам сделала Зинаиду менее употребительной, хотя ее звучание до сих пор имеет особую выразительность.

Раиса

В поздний советский период имя Раиса приобрело дополнительные ассоциации благодаря публичным личностям. После 1990-х оно как будто осталось в той эпохе и перестало быть актуальным. Сегодня его почти не выбирают для новорожденных, ведь оно прочно закрепилось за прошлым.

Зоя

Имя Зоя означает "жизнь" и в середине ХХ века звучало героически. Оно было популярным благодаря простоте и сильному значению. Однако современные тенденции часто отдают предпочтение более длинным и мелодичным формам, поэтому Зоя постепенно потеряла свою распространенность.

Антонина

Антонина создавала образ спокойного и надежного человека. Ласковое "Тоня" было привычным в школах и на дворах, а само имя ассоциировалось с доброжелательностью и стабильностью. Сегодня же оно воспринимается как имя старшего поколения и почти не используется для новорожденных.

Алла

Алла всегда звучала ярко и заметно. Это имя выделялось среди других и обладало определенной энергичностью. Хотя сейчас его чаще носят женщины старшего возраста, Алла не исчезла полностью и сохраняет узнаваемость.

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР имена женские имена
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

18:16Украина
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:25Война
Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:19Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Последние новости

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

Реклама
17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

Реклама
15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

12:54

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:45

Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

12:38

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

12:28

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:23

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Реклама
11:48

Больше мяса и едят меньше: какие утки наиболее выгодны для хозяйства

11:47

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять