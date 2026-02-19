Почему в СРСР стены красили только до половины: настоящая причина удивит

На первый взгляд это выглядело как простая традиция украшения, но на самом деле за ней стояла продуманная логика.

Почему раньше стены красили только до половины

Почему стены подъездов красили только в зеленый и синий цвета

В советских школах, больницах и жилых домах десятилетиями красили стены по одной схеме: темный низ и светлый верх. Это не было вопросом моды или случайности — такое решение имело продуманное и практическое обоснование, пишет ТСН.

Практичность

В общественных помещениях стены быстро пачкались, ведь к ним постоянно прикасались руками, сумками или одеждой. Именно поэтому нижнюю часть красили темной масляной краской. Она не только скрывала следы, но и создавала прочное покрытие, которое можно было мыть влажной тряпкой. Это было критически важно для школ, больниц и подъездов, где нужно было соблюдать санитарные нормы. Высоту покраски выбирали примерно до уровня плеча взрослого человека — именно там стены загрязнялись больше всего.

Экономия

Масляная краска стоила дороже побелки, поэтому ее использовали только там, где требовалась особая износостойкость. Верхнюю часть стен покрывали дешевой известью, которая оставалась чистой дольше и не требовала мытья. Такой подход позволял рационально расходовать материалы и облегчал ремонт, ведь нижнюю часть можно было быстро обновить без перекрашивания всего помещения.

Освещение

В подъездах и коридорах старых зданий часто было мало естественного света, а электроэнергию экономили. Светлый верх и белый потолок отражали даже слабый свет, создавая ощущение большей яркости. Это позволяло сделать помещение светлее даже при наличии только одной лампочки низкой мощности.

Психологический аспект

Сочетание темного низа и светлого верха создавало ощущение стабильности и равновесия. Это повторяло естественный порядок: земля внизу, небо вверху. Для нижней части часто выбирали зеленые или синие оттенки, которые считались успокаивающими. В больницах и школах это помогало формировать атмосферу спокойствия и сосредоточенности.

