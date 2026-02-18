Укр
Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Руслан Иваненко
18 февраля 2026, 23:17
Специалисты предупреждают, что графики и объемы отключений в течение суток могут меняться.
отключение света
Проверяйте график отключений электроэнергии в Днепре, чтобы спланировать день / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

  • Свет будут отключать от двух до четырех раз в день
  • Графики отключений для абонентов ДТЭК и ЦЭК
  • Проверить точное время можно через форму на сайте ДТЭК

В четверг, 19 февраля, по решению "Укрэнерго" в Днепропетровской области и во всех регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии.

Отключения будут продолжаться в течение суток, однако время и объемы могут меняться. По информации на сайте Yasno, в четверг свет для всех очередей потребителей будут отключать от двух до четырех раз в день.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь1.1: 00:00–03:00, 09:30–16:00, 19:30–00:00

Очередь 1.2: 00:00–03:00, 09:30–16:00, 19:30–00:00

Очередь2.1: 00:00–06:00, 09:30–13:00, 14:00–16:00, 19:30–00:00

Очередь2.2: 00:00–06:00, 09:30–13:30, 14:00–16:00, 19:30–00:00

Очередь3.1: 02:00–06:30, 08:30–09:00, 13:30–19:30, 23:30–00:00

Очередь 3.2: 02:00–06:30, 08:30–09:00, 13:00–19:30, 23:30–00:00

Очередь4.1: 03:00–09:30, 13:30–18:30, 19:00–20:00, 23:30–00:00

Очередь 4.2: 03:00–09:30, 13:00–18:30, 19:00–20:00, 23:30–00:00

Очередь5.1: 06:30–10:30, 16:30–22:30, 23:30–00:00

Очередь5.2: 06:30–13:00, 16:30–22:30

Очередь6.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:30–21:30, 22:30–23:00

Очередь6.2: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:30–21:30, 22:30–23:00

Фото: скриншот yasno.ua

Чтобы проверить точный график отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на официальном сайте ДТЭК.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь1.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 00:00.

Очередь 1.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 11:30, 12:00 – 12:30, 19:30 – 00:00.

Очередь2.1: 00:00 – 02:00, 09:00 – 12:30, 13:00 – 16:00, 19:30 – 00:00.

Очередь2.2: 00:00 – 02:00, 09:00 – 12:30, 19:30 – 00:00.

Очередь3.1: 02:00 – 09:00, 13:30 – 19:00.

Очередь3.2: 02:00 – 06:30, 07:00 – 09:00, 13:30 – 17:00, 17:30 – 19:00.

Очередь 4.1: 02:00 – 06:00, 13:30 – 19:00, 23:00 – 00:00.

Очередь4.2: 02:00 – 06:00, 13:30 – 16:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00.

Очередь 5.1: 00:00 – 02:00, 08:00 – 13:00, 16:00 – 22:00.

Очередь 5.2: 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:30, 16:00 – 22:00.

Очередь 6.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 11:00, 16:00 – 21:00.

Очередь 6.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 21:00.

Фото: скриншот yasno.ua

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые подпадают под другой график, будут действовать отдельные специальные очереди.

Очередь1.1: 04:00 – 09:00, 14:00 – 19:00.

Очередь2.1: 00:00 – 04:00, 09:00 – 14:00, 19:00 – 24:00.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Подробности об их расположении и графике работы можно найти на официальном сайтеобластной военной администрации.

Отключение света – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, рассчитывать на то, что с приходом потепления отключения электроэнергии сократятся или вообще отменятся, не стоит. Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Кроме того, в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что графики почасовых отключений могут отменить уже осенью на определенный период.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

