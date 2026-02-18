Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Кратко:
- Свет будут отключать от двух до четырех раз в день
- Графики отключений для абонентов ДТЭК и ЦЭК
- Проверить точное время можно через форму на сайте ДТЭК
В четверг, 19 февраля, по решению "Укрэнерго" в Днепропетровской области и во всех регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии.
Отключения будут продолжаться в течение суток, однако время и объемы могут меняться. По информации на сайте Yasno, в четверг свет для всех очередей потребителей будут отключать от двух до четырех раз в день.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
Очередь1.1: 00:00–03:00, 09:30–16:00, 19:30–00:00
Очередь 1.2: 00:00–03:00, 09:30–16:00, 19:30–00:00
Очередь2.1: 00:00–06:00, 09:30–13:00, 14:00–16:00, 19:30–00:00
Очередь2.2: 00:00–06:00, 09:30–13:30, 14:00–16:00, 19:30–00:00
Очередь3.1: 02:00–06:30, 08:30–09:00, 13:30–19:30, 23:30–00:00
Очередь 3.2: 02:00–06:30, 08:30–09:00, 13:00–19:30, 23:30–00:00
Очередь4.1: 03:00–09:30, 13:30–18:30, 19:00–20:00, 23:30–00:00
Очередь 4.2: 03:00–09:30, 13:00–18:30, 19:00–20:00, 23:30–00:00
Очередь5.1: 06:30–10:30, 16:30–22:30, 23:30–00:00
Очередь5.2: 06:30–13:00, 16:30–22:30
Очередь6.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:30–21:30, 22:30–23:00
Очередь6.2: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:30–21:30, 22:30–23:00
Чтобы проверить точный график отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Очередь1.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 00:00.
Очередь 1.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 11:30, 12:00 – 12:30, 19:30 – 00:00.
Очередь2.1: 00:00 – 02:00, 09:00 – 12:30, 13:00 – 16:00, 19:30 – 00:00.
Очередь2.2: 00:00 – 02:00, 09:00 – 12:30, 19:30 – 00:00.
Очередь3.1: 02:00 – 09:00, 13:30 – 19:00.
Очередь3.2: 02:00 – 06:30, 07:00 – 09:00, 13:30 – 17:00, 17:30 – 19:00.
Очередь 4.1: 02:00 – 06:00, 13:30 – 19:00, 23:00 – 00:00.
Очередь4.2: 02:00 – 06:00, 13:30 – 16:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00.
Очередь 5.1: 00:00 – 02:00, 08:00 – 13:00, 16:00 – 22:00.
Очередь 5.2: 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:30, 16:00 – 22:00.
Очередь 6.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 11:00, 16:00 – 21:00.
Очередь 6.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 21:00.
График для Павлограда
Для жителей Павлограда, которые подпадают под другой график, будут действовать отдельные специальные очереди.
Очередь1.1: 04:00 – 09:00, 14:00 – 19:00.
Очередь2.1: 00:00 – 04:00, 09:00 – 14:00, 19:00 – 24:00.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Подробности об их расположении и графике работы можно найти на официальном сайтеобластной военной администрации.
Отключение света – последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, рассчитывать на то, что с приходом потепления отключения электроэнергии сократятся или вообще отменятся, не стоит. Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.
Кроме того, в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.
В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что графики почасовых отключений могут отменить уже осенью на определенный период.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
